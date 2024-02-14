Женщина пострадала на пожаре на ул. Лукачева в Самаре

В среду, 14 февраля, в 19:47 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Лукачева, 21 в Октябрьском районе областной столицы, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 70 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 35 человек, которые локализовали очаг возгорания в 20:30.

В ведомстве отметили, что при пожаре пострадала 52-летняя женщина. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.