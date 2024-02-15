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Экономика и бизнес

В Тольятти не смогли найти подрядчика, который предоставит городу 14 пассажирских автобусов

ТОЛЬЯТТИ. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Тольятти в лице МКУ "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" не смогла определиться с подрядчиком, который предоставит городу 14 пассажирских автобусов. На торги не заявился ни один участник.

Начальная цена контракта на закупку 14 дизельных автобусов категории М3 с количеством посадочных мест от 25 до 30 и вместимостью не менее 110 пассажиров составляла 217,6 млн рублей (по 15,5 млн рублей за единицу). Однако торги были признаны несостоявшимися.

"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке", - отмечается на сайте госзакупок.

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