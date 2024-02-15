В Тольятти не смогли найти подрядчика, который предоставит городу 14 пассажирских автобусов

Мэрия Тольятти в лице МКУ "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" не смогла определиться с подрядчиком, который предоставит городу 14 пассажирских автобусов. На торги не заявился ни один участник.
Начальная цена контракта на закупку 14 дизельных автобусов категории М3 с количеством посадочных мест от 25 до 30 и вместимостью не менее 110 пассажиров составляла 217,6 млн рублей (по 15,5 млн рублей за единицу). Однако торги были признаны несостоявшимися.
"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке", - отмечается на сайте госзакупок.
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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