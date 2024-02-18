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Единоборства Спорт

Боксер Кевин Джонсон посвятил бой Самаре

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Боксер Кевин Джонсон, впервые выступивший под российским флагом, победил ирландца Шона Тернера в поединке по правилам бокса в ММА‑перчатках, сообщает sportbox.ru. Свою победу спортсмен посвятил любимому городу — Самаре.

Бой между Тернером и Кевином Владимировичем Джонсоном прошел в Москве и завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Я рад, что могу гордиться тем, что русский. Я должен был проявить себя, должен был доказать, что я теперь другой Джонсон", — рассказал Кевин в сюжете РЕН ТВ.

44‑летний Джонсон родился в США и получил паспорт гражданина РФ в январе.

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