Боксер Кевин Джонсон посвятил бой Самаре

Боксер Кевин Джонсон, впервые выступивший под российским флагом, победил ирландца Шона Тернера в поединке по правилам бокса в ММА‑перчатках, сообщает sportbox.ru. Свою победу спортсмен посвятил любимому городу — Самаре.
Бой между Тернером и Кевином Владимировичем Джонсоном прошел в Москве и завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде.
"Я рад, что могу гордиться тем, что русский. Я должен был проявить себя, должен был доказать, что я теперь другой Джонсон", — рассказал Кевин в сюжете РЕН ТВ.
44‑летний Джонсон родился в США и получил паспорт гражданина РФ в январе.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?