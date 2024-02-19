Динар Валеев стал серебряным призером чемпионата страны по мотогонкам на льду

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красногорске шестым финальным этапом завершился личный чемпионат страны по мотогонкам на льду. В острой борьбе до последнего заезда, с падениями и досадными ошибками, решилась судьба титула и медалей соревнований.