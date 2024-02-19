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Экстремальный спорт Спорт

Динар Валеев стал серебряным призером чемпионата страны по мотогонкам на льду

КРАСНОГОРСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красногорске шестым финальным этапом завершился личный чемпионат страны по мотогонкам на льду. В острой борьбе до последнего заезда, с падениями и досадными ошибками, решилась судьба титула и медалей соревнований.

Чемпионом России стал уфимский гонщик Никита Богданов, преследовавший его до последнего этапа представитель "Мега-Лады" Динар Валеев — серебряный призер, бронза — у шадринца Дмитрия Солянникова.

Другие гонщики "Мега-Лады" финишировали на следующих позициях: Никита Толокнов — восьмой, Игорь Кононов — десятый, Игорь Сайдуллин — 16-й, Иван Хужин — 17-й.

Но зимний гоночный сезон продолжается, 2 и 3 марта в Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова пройдет командный Кубок России, где вновь встретятся все сильнейшие ледовики нашей страны.

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