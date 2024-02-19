Динар Валеев стал серебряным призером чемпионата страны по мотогонкам на льду

В Красногорске шестым финальным этапом завершился личный чемпионат страны по мотогонкам на льду. В острой борьбе до последнего заезда, с падениями и досадными ошибками, решилась судьба титула и медалей соревнований.
Чемпионом России стал уфимский гонщик Никита Богданов, преследовавший его до последнего этапа представитель "Мега-Лады" Динар Валеев — серебряный призер, бронза — у шадринца Дмитрия Солянникова.
Другие гонщики "Мега-Лады" финишировали на следующих позициях: Никита Толокнов — восьмой, Игорь Кононов — десятый, Игорь Сайдуллин — 16-й, Иван Хужин — 17-й.
Но зимний гоночный сезон продолжается, 2 и 3 марта в Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова пройдет командный Кубок России, где вновь встретятся все сильнейшие ледовики нашей страны.
Последние комментарии
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))