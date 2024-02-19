"КуйбышевАзот" поддерживает юных химиков Самарской области

Результаты Межрегиональной олимпиады по химии и физике имени Н. Н. Семенова, прошедшей при поддержке ПАО "КуйбышевАзот", продемонстрировали рост числа школьников, увлеченных точными науками и планирующих профессионально развиваться в этом направлении.
Олимпиада, учредителем которой выступает министерство образования и науки Самарской области, проводится Самарским региональным центром для одарённых детей с 2018 года для учащихся 7-8-х классов общеобразовательных заведений. В этом году впервые к ним присоединились девятиклассники.
С 2024 года олимпиада получила статус межрегиональной. Участие в ней приняли 35 российских регионов. В предыдущие годы количество соревнующихся в точных науках не превышало 700 человек. Однако в 2023/2024 учебном году их число увеличилось более чем в 2 раза: 1543 школьника решили проверить свои знания по химии и физике, из них 742 ученика — выбрали химию. Рост числа участников из разных регионов говорит о заинтересованности учащихся в изучении точных наук, стремлении развиваться и расширять диапазон знаний, а также необходимости заявить о себе для дальнейшего выбора профессии и поступления в высшие и средне-специальные учебные заведения.
Многие из ребят — воспитанники Самарского регионального центра для одарённых детей. Символично, что один из них — Дмитрий Дмитриев — выпускник центра, второй год подряд выступает членом жюри олимпиады.
Межрегиональная олимпиада имени Н. Н. Семёнова проводится по направлениям химия и физика в три этапа: I тур (заочный), II тур (очный, теоретический), III тур (очный, практический).
Всего из 742 учеников, заявившихся для участия в I туре по направлению химии, только 39 дошли до финального тура, где им предстояло продемонстрировать свои навыки в ходе проведения лабораторных опытов. Лучшие из лучших определяться по итогам финального этапа, результаты которого будут подведены во второй половине марта и будут опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях Самарского регионального центра для одарённых детей. Награждение победителей пройдет во время торжественной церемонии.
ПАО "КуйбышевАзот" на протяжении многих лет ведет активную работу совместно с учебными заведениями региона и помогает школьникам и студентам определиться с выбором профессии. Предприятие проводит предметные олимпиады, приглашает школьников и студентов посетить экскурсии на производство, реализует стипендиальную программу, создавая условия, чтобы ребята развивались и получали финансовую поддержку.
"Участие в олимпиадах мотивирует ребят и учит развивать исследовательские навыки, критически мыслить, решать нестандартные и сложные задачи. Межрегиональная олимпиада имени Н. Н. Семёнова по химии и физике — это серьезный уровень испытаний, где участники должны показать уверенное знание предмета не только в теории, но и на практике. Наше предприятие, со своей стороны, помогает будущим химикам реализовать свой потенциал, чтобы выпускники школ продолжали обучение в колледжах и университетах Самарской области, планируя свой профессиональный рост в родном регионе", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.
Межрегиональная олимпиада по химии и физике имени Н. Н. Семёнова получила своё название в честь Николая Николаевича Семёнова — одного из основоположников химической физики, академика АН СССР, единственного советского лауреата Нобелевской премии по химии, дважды Героя Социалистического Труда.
Главная задача олимпиады — выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в областях химии и физики, повышение интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности в целях создания условий для поддержки одарённых детей Самарской области.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.