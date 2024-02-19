"КуйбышевАзот" поддерживает юных химиков Самарской области

Результаты Межрегиональной олимпиады по химии и физике имени Н. Н. Семенова, прошедшей при поддержке ПАО "КуйбышевАзот", продемонстрировали рост числа школьников, увлеченных точными науками и планирующих профессионально развиваться в этом направлении.

Олимпиада, учредителем которой выступает министерство образования и науки Самарской области, проводится Самарским региональным центром для одарённых детей с 2018 года для учащихся 7-8-х классов общеобразовательных заведений. В этом году впервые к ним присоединились девятиклассники.

С 2024 года олимпиада получила статус межрегиональной. Участие в ней приняли 35 российских регионов. В предыдущие годы количество соревнующихся в точных науках не превышало 700 человек. Однако в 2023/2024 учебном году их число увеличилось более чем в 2 раза: 1543 школьника решили проверить свои знания по химии и физике, из них 742 ученика — выбрали химию. Рост числа участников из разных регионов говорит о заинтересованности учащихся в изучении точных наук, стремлении развиваться и расширять диапазон знаний, а также необходимости заявить о себе для дальнейшего выбора профессии и поступления в высшие и средне-специальные учебные заведения.

Многие из ребят — воспитанники Самарского регионального центра для одарённых детей. Символично, что один из них — Дмитрий Дмитриев — выпускник центра, второй год подряд выступает членом жюри олимпиады.

Межрегиональная олимпиада имени Н. Н. Семёнова проводится по направлениям химия и физика в три этапа: I тур (заочный), II тур (очный, теоретический), III тур (очный, практический).

Всего из 742 учеников, заявившихся для участия в I туре по направлению химии, только 39 дошли до финального тура, где им предстояло продемонстрировать свои навыки в ходе проведения лабораторных опытов. Лучшие из лучших определяться по итогам финального этапа, результаты которого будут подведены во второй половине марта и будут опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях Самарского регионального центра для одарённых детей. Награждение победителей пройдет во время торжественной церемонии.

ПАО "КуйбышевАзот" на протяжении многих лет ведет активную работу совместно с учебными заведениями региона и помогает школьникам и студентам определиться с выбором профессии. Предприятие проводит предметные олимпиады, приглашает школьников и студентов посетить экскурсии на производство, реализует стипендиальную программу, создавая условия, чтобы ребята развивались и получали финансовую поддержку.

"Участие в олимпиадах мотивирует ребят и учит развивать исследовательские навыки, критически мыслить, решать нестандартные и сложные задачи. Межрегиональная олимпиада имени Н. Н. Семёнова по химии и физике — это серьезный уровень испытаний, где участники должны показать уверенное знание предмета не только в теории, но и на практике. Наше предприятие, со своей стороны, помогает будущим химикам реализовать свой потенциал, чтобы выпускники школ продолжали обучение в колледжах и университетах Самарской области, планируя свой профессиональный рост в родном регионе", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.

Межрегиональная олимпиада по химии и физике имени Н. Н. Семёнова получила своё название в честь Николая Николаевича Семёнова — одного из основоположников химической физики, академика АН СССР, единственного советского лауреата Нобелевской премии по химии, дважды Героя Социалистического Труда.

Главная задача олимпиады — выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в областях химии и физики, повышение интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности в целях создания условий для поддержки одарённых детей Самарской области.