Самарские меломаны услышат концерт под звездами

В среду, 21 февраля, в самарском культурном центре "Универ студия" выступит дуэт Duduk & Golos. Концерт под звездами планетария, в котором зрители услышат традиционное звучание армянского дудука, в сочетании с бархатным голосом, клавишами и перкуссионными инструментами, будет дан впервые.

Каждая композиция программы сопровождается видеорядом, который создаст максимальное погружение в мир музыки и звезд. Организаторы уверены, что в такой атмосфере можно заглянуть вглубь в познании новых граней себя.

В сердце самобытного проекта Duduk & Golos (этно-джаз) встречается слияние традиций и современности, глубина музыкального опыта древнего народа соединяется с многогранным музыкальным жанром — джазом, раскрываясь в самобытном звучании и новых трактовках народного творчества.

Концерт пройдет в 19:00 и в 20:30 по адресу: ул. Молодогвардейская, 151, к.303.