Самарские меломаны услышат концерт под звездами

В среду, 21 февраля, в самарском культурном центре "Универ студия" выступит дуэт Duduk & Golos. Концерт под звездами планетария, в котором зрители услышат традиционное звучание армянского дудука, в сочетании с бархатным голосом, клавишами и перкуссионными инструментами, будет дан впервые.
Каждая композиция программы сопровождается видеорядом, который создаст максимальное погружение в мир музыки и звезд. Организаторы уверены, что в такой атмосфере можно заглянуть вглубь в познании новых граней себя.
В сердце самобытного проекта Duduk & Golos (этно-джаз) встречается слияние традиций и современности, глубина музыкального опыта древнего народа соединяется с многогранным музыкальным жанром — джазом, раскрываясь в самобытном звучании и новых трактовках народного творчества.
Концерт пройдет в 19:00 и в 20:30 по адресу: ул. Молодогвардейская, 151, к.303.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!