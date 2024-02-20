Светлана Бакулина назначена ректором СГСПУ

С 20 февраля Светлана Бакулина вступит в должность руководителя Самарского государственного социально-педагогического университета, сообщает пресс-служба вуза.

Соответствующий Приказ об утверждении в должности ректора СГСПУ подписан Министром просвещения Российской Федерации.

25 декабря состоялись выборы ректора Самарского государственного социально-педагогического университета. В результате тайного голосования новым ректором большинством голосов конференция работников и обучающихся вуза избрала на должность руководителя Бакулину. С октября 2022 г. она была назначена исполняющей обязанности ректора СГСПУ.

Светлана Бакулина является выпускницей педуниверситета и долгое время работает в сфере образования региона. Имеет научную степень и множество наград.