В Самарском педуниверситете сменится ректор

Новым ректором Самарского государственного социально-педагогического университета может стать Светлана Бакулина. Она была руководителем департамента по надзору и контролю в сфере образования минобрнауки региона.

Светлана Бакулина — выпускница этого вуза (ранее — Куйбышевский государственный педагогический институт), член президиума Ассоциации выпускников СГСПУ. Она долго работала в сфере образования. В частности, в 2009 г. Бакулина была принята на должность главного консультанта управления по надзору и контролю в сфере образования минобрнауки Самарской области. В феврале 2014 г. Бакулину назначили на должность заместителя министра. Она замужем и имеет сына.

Ранее ректором в СГСПУ был Олег Мочалов. На этой неделе от источников в вузе стало известно, что он может покинуть должность и заняться наукой.