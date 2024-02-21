Волейболисты "Новы" обыграли уфимский "Урал"

Во вторник, 20 февраля, прошла игра между новокуйбышевской "Новой" и уфимским "Уралом". По итогам игры счет составил 3:1 (16:25, 25:20, 25:19, 25:22). Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

"Первая партия не получилась от слова совсем. Мы с этим справились, а "Урал" стал играть на хуже, - прокомментировал главный тренер ВК "Нова" Олег Согрин. - Все понимают какое турнирное положение, стоимость этой игры была очень велика. Виной всему нервы. После первой партии сказал, что нужно меньше ошибаться, быть спокойнее, верить друг в друга и попытаться победить. В общем-то так и произошло. Мы выиграли атаку и блок, чуть, чуть, но меньше ошибались — это и определило результат".