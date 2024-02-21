Волейболисты "Новы" обыграли уфимский "Урал"

Во вторник, 20 февраля, прошла игра между новокуйбышевской "Новой" и уфимским "Уралом". По итогам игры счет составил 3:1 (16:25, 25:20, 25:19, 25:22). Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.
"Первая партия не получилась от слова совсем. Мы с этим справились, а "Урал" стал играть на хуже, - прокомментировал главный тренер ВК "Нова" Олег Согрин. - Все понимают какое турнирное положение, стоимость этой игры была очень велика. Виной всему нервы. После первой партии сказал, что нужно меньше ошибаться, быть спокойнее, верить друг в друга и попытаться победить. В общем-то так и произошло. Мы выиграли атаку и блок, чуть, чуть, но меньше ошибались — это и определило результат".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!