В Самаре даст концерт пианист-виртуоз Сергей Жилин с коллективом "Фонограф-Джаз-Секстет"

В четверг, 22 февраля, в Самарской филармонии состоится концерт одного из самых известных и успешных джазовых музыкантов России, пианиста-виртуоза, композитора, аранжировщика, бэнд-лидера Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Секстет" (12+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

The Beatles - одна из самых популярных групп за всю историю музыкальной культуры. Ливерпульская четверка - феномен, навсегда изменивший поп- и рок-культуру и покорившая весь мир. Песни The Beatles знают и поют миллиарды людей во всем мире. Их композиции - рекордсмены по количеству кавер-версий во всех существующих стилях и жанрах. Музыканты всех континентов посвящают "битлам" свои концертные программы.



"Фонограф-Джаз-Секстет" народного артиста России Сергея Жилина взял на себя, пожалуй, труднейшую задачу: показать в одном концерте творчество легендарной группы XX века во всех мыслимых и немыслимых музыкальных жанрах сразу", - отмечается в сообщении.

Зрителей ждет невероятное по энергетике и насыщенности путешествие в мир бессмертной музыки "The Beatles".