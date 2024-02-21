Три человека погибли на пожаре в селе Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за пожара в Челно-Вершинском районе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По данным региональной прокуратуры, трагедия произошла в с. Красный Строитель. Загорелся частный дом, а при его тушении обнаружили тела двух женщин и мужчины.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Кроме того, прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности.