Спортсмен из Африки прилетел в Самару на международную матчевую встречу "Бокс на Волге"

В Самару из Центральноафриканской Республики прилетел боксер Кевин Дассо. Спортсмен примет участие в международной матчевой встрече "Бокс на Волге" (6+) между сборной "Динамо" и сборной Мира. Турнир пройдет 25 февраля в столице Самарской губернии на площадке спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого".

Кевин ранее уже бывал в России. В сентябре 2023 г. в Орле он принял участие в матчевой встрече между командами России и Африки. Тогда уверенная победа осталась за россиянином.

Но это никак не повлияло на его желание снова вернуться в нашу страну и сразиться с сильнейшими спортсменами России. На ринге в Самаре он встретится с тольяттинцем, победителем первенства ПФО, серебряным призером первенства России Ильдаром Минсафиным.

Также в Самару уже прибывают спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана.

Готовы к выходу на ринг и боксеры команды "Динамо". За нашу страну выступят ведущие российские боксеры: призер чемпионата мира, победитель Кубка России-2024 Эдмонд Худоян (48 кг); финалист чемпионата России 2022 и 2023 Илья Попов (63,5 кг); трехкратный победитель первенства России, двукратный победитель первенства Европы Александр Зырянов (67 кг); Ильдар Минсафин (69 кг); чемпион России, победитель кубка России-2024 Игорь Свиридченков (71 кг); чемпион России, финалист Кубка России-2024, чемпион МВД России 2023 Сергей Сергеев (75 кг); двукратный чемпион России Ярослав Дороничев (92+).

Представитель сборной мира Сапарбай Айдаров, в активе которого семь побед по профессионалам, сойдется на ринге с Чемпионом России-2023 и финалистом Кубка России-2024 Сергеем Сергеевым. К слову, и Сергеев имеет опыт выступления в профи — на его счету победа в Гран-при Hardcore Boxing.

Еще один спортсмен из сборной Мира Фарух Тохтасунов встретится на ринге с Чемпионом России-2022, победителем Кубка России-2024, участником Чемпионата мира-2023 — Игорем Свиридченковым. Бой пройдет в весовой категории до 71 кг.

Победитель юношеских Олимпийских игр-2018, участник чемпионата мира-2019 и многократный призер чемпионатов России Илья Попов проведет бой с бронзовым призером чемпионата Азии-2022, финалистом "Странджа- 2024" Адхамжоном Мухиддиновым из Узбекистана, который активно готовится выйти на ринг.

Инициатором матчевой встречи выступило всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" при поддержке правительства Самарской области. В регионе уже проведено несколько соревнований из серии "Бокс на Волге". Так, в 2023 г. состоялись турниры со сборными республики Беларусь, Кубы и Сербии.

"Хочу поблагодарить руководство общества "Динамо" и Федерации бокса за право снова провести столь интересную встречу на Волжской земле. Самара всегда была боксерским регионом. У нас целая плеяда прославленных боксеров, которыми мы гордимся. В их числе и двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, и чемпион мира и Европы Василий Шишов, и Александр Алексеев. Подобные турниры дают хорошую мотивацию для ребят, которые, глядя на спортсменов, тоже хотят заниматься боксом. Сегодня в Самарской области создаются все условия для развития этого вида спорта. Боксом в регионе занимаются более 11 900 человек. И мы планируем создать такую точку роста на базе Самарского Кадетского корпуса МВД, где будем качественно готовить серьезных боксеров", — отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса Александр Фетисов, который возглавляет оргкомитет международной матчевой встречи "Бокс на Волге".

Встреча пройдет на площадке "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого", возведенного в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для подготовки спортсменов высокого уровня в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

В программе соревнований запланировано семь боев между спортсменами в различных весовых категориях. Регламент поединков — четыре раунда по три минуты по правилам профессионального бокса. Все бои в прямом эфире покажет телеканал "Удар".

Почетными гостями встречи станут Чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Василий Шишов; обладатель бронзовой медали летних Олимпийских игр 1996 г. и серебряной медали летних Олимпийских игр 2000 г., двукратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков; призер Олимпийских игр и чемпионата мира Камиль Джамалутдинов; двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы — Алексей Тищенко.

Начало мероприятия в 16:30, вход свободный при наличии свободных мест. Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.