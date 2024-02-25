В "Художественном" пройдет неделя Италии: показ фильмов с международных кинофестивалей

Кинотеатр "Художественный" продолжает показ программ самых актуальных международный кинофестивалей (18+). С 29 февраля по 6 марта в кинотеатре - новое кино Италии.

В программе представлены 16 фильмов разных жанров и тематик, которые участвовали во многих европейских и международных кинофестивалях включая Венецианский кинофестиваль.



Расписание кинофестиваля RIFF:



- 29 февраля, 19:30 - Открытие кинофестиваля и показ фильма "Лучшая жизнь"

- 1 марта, 16:30 "Неспящий"

18:20"Из Тосканы с любовью"

20:15 "Я и Анджела"

- 2 марта, 16:10 "Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!"

18:00 "Я живу не здесь!"

20:00 "Поездка в Милан"

- 3 марта, 17:00 "Моё королевство"

18:50 "С меня хватит!"

20:20 "Мужчины не идеального поведения"

- 4 марта, 19:00 "2+2"

20:30 "Наши призраки"

- 5 марта, 18:40 "Умберто Эко. Библиотека мира"

20:20 "Римский блюз"

-6 марта, 18:50 ITALIANBESTSHORTS.Быть женщиной

20:20 Фильм закрытия фестиваля "Данте. Вечность гения"



Фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба регионального минкульта.