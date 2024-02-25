В "Художественном" пройдет неделя Италии: показ фильмов с международных кинофестивалей

Кинотеатр "Художественный" продолжает показ программ самых актуальных международный кинофестивалей (18+). С 29 февраля по 6 марта в кинотеатре - новое кино Италии.
В программе представлены 16 фильмов разных жанров и тематик, которые участвовали во многих европейских и международных кинофестивалях включая Венецианский кинофестиваль.
Расписание кинофестиваля RIFF:
- 29 февраля, 19:30 - Открытие кинофестиваля и показ фильма "Лучшая жизнь"
- 1 марта, 16:30 "Неспящий"
18:20"Из Тосканы с любовью"
20:15 "Я и Анджела"
- 2 марта, 16:10 "Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!"
18:00 "Я живу не здесь!"
20:00 "Поездка в Милан"
- 3 марта, 17:00 "Моё королевство"
18:50 "С меня хватит!"
20:20 "Мужчины не идеального поведения"
- 4 марта, 19:00 "2+2"
20:30 "Наши призраки"
- 5 марта, 18:40 "Умберто Эко. Библиотека мира"
20:20 "Римский блюз"
-6 марта, 18:50 ITALIANBESTSHORTS.Быть женщиной
20:20 Фильм закрытия фестиваля "Данте. Вечность гения"
Фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?