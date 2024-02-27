Сборная Самарской области по дзюдо выиграла 7 медалей на первенстве ПФО

В Ульяновске завершилось первенство ПФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие 199 спортсменов из 13 регионов, в том числе 28 представителей Самарской области. 7 спортсменов нашего региона стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
В весовой категории 78+ кг победителем первенства ПФО стала Мария Иванова. В финале она обыграла подругу по команде Альфию Дашкину — Альфия получила серебро.
Серебряные медали завоевали Владислав Павличенко (81 кг) и Муслим Мустафин (100 кг).
Бронза у Виктории Индейкиной (57 кг), Татьяны Жданкиной (63 кг), Никиты Терехова (73 кг).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?