Сборная Самарской области по дзюдо выиграла 7 медалей на первенстве ПФО

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В Ульяновске завершилось первенство ПФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие 199 спортсменов из 13 регионов, в том числе 28 представителей Самарской области. 7 спортсменов нашего региона стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.