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Единоборства Спорт

Сборная Самарской области по дзюдо выиграла 7 медалей на первенстве ПФО

УЛЬЯНОВСК. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ульяновске завершилось первенство ПФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие 199 спортсменов из 13 регионов, в том числе 28 представителей Самарской области. 7 спортсменов нашего региона стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

В весовой категории 78+ кг победителем первенства ПФО стала Мария Иванова. В финале она обыграла подругу по команде Альфию Дашкину — Альфия получила серебро.

Серебряные медали завоевали Владислав Павличенко (81 кг) и Муслим Мустафин (100 кг).

Бронза у Виктории Индейкиной (57 кг), Татьяны Жданкиной (63 кг), Никиты Терехова (73 кг).

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