Стартовал конкурс "Учитель года Самарской области-2024"

В понедельник, 26 февраля, стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2024". В Самарской области в 2024 г. конкурс проводится в 34-й раз. Особенностью этого года стало большое количество учителей начальной школы и естественнонаучных предметов в числе участников.

Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение передовых школьных педагогов, повышение престижа профессии. Во время испытаний не только оценивается профессионализм участников, но и создаются условия для обмена опытом и распространения в педагогической среде наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения.

Большое внимание проведению конкурса уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Очень надеюсь, что количество педагогов-участников будет из года в год расти. Каждый учитель, который для себя решил участвовать в конкурсе, заслуживает уважения. Несмотря на свою колоссальную нагрузку, он сделал еще один шаг на пути к совершенствованию своего профессионализма, получению новых знаний, навыков, опыта. Конкурс обогащает каждого его участника, команды болельщиков, которые традиционно формируются в каждой школе, и в итоге повышает качество образования наших детей. И главные заинтересованные в этом конкурсе люди - это, конечно, родители и ученики", - отмечает глава региона.

Председатель жюри конкурса, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Галина Козловская подчеркнула, что "Учитель года" - это живой процесс: "Сельские учителя "владеют информационной, цифровой средой свободно, у них прекрасные лаборатории, экспериментальная база, доступная и каждому школьнику. Это и есть зримый результат реализации национального проекта "Образование". Он достигнут благодаря тому, что все мы с вами трудимся, и тому, что и президент России, и губернатор уделяют такое огромное внимание образованию".

В областном этапе конкурса участвуют 22 учителя из 13 образовательных округов Самарской области.

В числе педагогов -18 женщин и четверо мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:

• шесть учителей начальных классов, из них один молодой педагог;

• четыре учителя физики;

• три учителя русского языка;

• три учителя истории;

• два учителя английского языка, из них один молодой педагог;

• молодой педагог по предмету "музыка";

• учитель химии;

• молодой педагог по предмету "информатика";

• молодой педагог по предмету "география".

Все конкурсные мероприятия пройдут в Самаре на базе гимназии №11 (Базовая школа РАН). С 26 по 29 февраля - по направлению "Учебное занятие". Задача конкурсантов - провести открытые уроки по своим предметам, а 3 и 4 марта - по направлению "Внеурочное занятие". Каждый педагог проведет с учениками беседу о важных жизненных ценностях (достоинстве, правах и свободах человека, патриотизме, труде, семье, традиционных российских духовно-нравственных ценностях), тема будет определена при помощи жеребьевки.

2 марта в 16:00 состоится объявление "пятерки" финалистов. 12 марта финалисты проведут "Мастер-классы" (время начала - 9:30) и примут участие в Педагогическом совете "Слово учителя" с министром образования и науки Самарской области (время начала - 12:00).

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2024" запланирована на 26 апреля в зале Самарской государственной филармонии.

Одним из первых провел открытый урок Роман Быков, учитель физики из школы МБОУ "Школа №67" Самары. Педагог провел урок "Исследование силы Архимеда". На лабораторном занятии ученикам удалось провести несколько опытов, которые наглядно показали принципы силы Архимеда и помогли развеять некоторые мифы. Вдохновленный великим ученым древности, Роман Быков использует в работе современные технологии. "Конечно, основа - это классика, это база, которая длится из года в год, из поколения в поколение. Но для того чтобы мы были с учениками на одной волне, конечно, нам нужны и компьютеры, и телефоны на данных уроках. И нам нужны нейросети, которые сейчас очень популярны. Главное - не злоупотреблять ими, а использовать дозированно, чтобы это шло на пользу каждому уроку", - поделился соображениями конкурсант.