Стартовал конкурс "Учитель года Самарской области-2024"

В понедельник, 26 февраля, стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2024". В Самарской области в 2024 г. конкурс проводится в 34-й раз. Особенностью этого года стало большое количество учителей начальной школы и естественнонаучных предметов в числе участников.
Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение передовых школьных педагогов, повышение престижа профессии. Во время испытаний не только оценивается профессионализм участников, но и создаются условия для обмена опытом и распространения в педагогической среде наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения.
Большое внимание проведению конкурса уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Очень надеюсь, что количество педагогов-участников будет из года в год расти. Каждый учитель, который для себя решил участвовать в конкурсе, заслуживает уважения. Несмотря на свою колоссальную нагрузку, он сделал еще один шаг на пути к совершенствованию своего профессионализма, получению новых знаний, навыков, опыта. Конкурс обогащает каждого его участника, команды болельщиков, которые традиционно формируются в каждой школе, и в итоге повышает качество образования наших детей. И главные заинтересованные в этом конкурсе люди - это, конечно, родители и ученики", - отмечает глава региона.
Председатель жюри конкурса, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Галина Козловская подчеркнула, что "Учитель года" - это живой процесс: "Сельские учителя "владеют информационной, цифровой средой свободно, у них прекрасные лаборатории, экспериментальная база, доступная и каждому школьнику. Это и есть зримый результат реализации национального проекта "Образование". Он достигнут благодаря тому, что все мы с вами трудимся, и тому, что и президент России, и губернатор уделяют такое огромное внимание образованию".
В областном этапе конкурса участвуют 22 учителя из 13 образовательных округов Самарской области.
В числе педагогов -18 женщин и четверо мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:
• шесть учителей начальных классов, из них один молодой педагог;
• четыре учителя физики;
• три учителя русского языка;
• три учителя истории;
• два учителя английского языка, из них один молодой педагог;
• молодой педагог по предмету "музыка";
• учитель химии;
• молодой педагог по предмету "информатика";
• молодой педагог по предмету "география".
Все конкурсные мероприятия пройдут в Самаре на базе гимназии №11 (Базовая школа РАН). С 26 по 29 февраля - по направлению "Учебное занятие". Задача конкурсантов - провести открытые уроки по своим предметам, а 3 и 4 марта - по направлению "Внеурочное занятие". Каждый педагог проведет с учениками беседу о важных жизненных ценностях (достоинстве, правах и свободах человека, патриотизме, труде, семье, традиционных российских духовно-нравственных ценностях), тема будет определена при помощи жеребьевки.
2 марта в 16:00 состоится объявление "пятерки" финалистов. 12 марта финалисты проведут "Мастер-классы" (время начала - 9:30) и примут участие в Педагогическом совете "Слово учителя" с министром образования и науки Самарской области (время начала - 12:00).
Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2024" запланирована на 26 апреля в зале Самарской государственной филармонии.
Одним из первых провел открытый урок Роман Быков, учитель физики из школы МБОУ "Школа №67" Самары. Педагог провел урок "Исследование силы Архимеда". На лабораторном занятии ученикам удалось провести несколько опытов, которые наглядно показали принципы силы Архимеда и помогли развеять некоторые мифы. Вдохновленный великим ученым древности, Роман Быков использует в работе современные технологии. "Конечно, основа - это классика, это база, которая длится из года в год, из поколения в поколение. Но для того чтобы мы были с учениками на одной волне, конечно, нам нужны и компьютеры, и телефоны на данных уроках. И нам нужны нейросети, которые сейчас очень популярны. Главное - не злоупотреблять ими, а использовать дозированно, чтобы это шло на пользу каждому уроку", - поделился соображениями конкурсант.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.