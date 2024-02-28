Тайны и пороки петербургской богемы начала XX века: завершились съемки исторической драмы "Чистые"

В Санкт-Петербурге завершились съемки откровенной детективно-исторической драмы "Чистые" (18+) про мир роскоши и порока в столице Российской империи начала ХХ века. Съемки продолжались больше полугода и охватили два десятка исторических локаций Петербурга, Петергофа и окрестностей. Главные роли в масштабном проекте исполнили Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Диана Милютина и Софья Синицына. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в этом году.
Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Библиотекарь" и другие). За производство отвечают "НМГ Студия" и "Всемирные русские студии". Драма "Чистые" — первый совместный сериальный проект сценариста Александра Родионова ("Живи и помни", "Море волнуется раз") и режиссера Николая Хомерики ("Селфи", "Ледокол", "Море волнуется раз"), до этого они вместе работали только над полными метрами. Роли в сериале также исполнили Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.
Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова). Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме "ремесла" у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить всё.
"Для меня драма "Чистые" — хрестоматия о русском декадансе и всеобъемлющем желании свободы, о смелости быть собой и о том, каким разным бывает секс. Я согласилась на проект, потому что никогда не читала подобных сценариев и сразу влюбилась в Ксению — трогательную, совестливую и милосердную. Она — абсолютная героиня своего времени, она находится в вечном поиске себя, потому что многого не понимает, но себя никогда не предает", — отметила актриса Софья Синицына ("Мастер и Маргарита", "Великая").
"Меня сразу зацепила моя героиня, с которой я, естественно, начала искать схожесть. Она привлекла меня своим умом, умением принимать решения и управлять другими людьми. То, как, несмотря на все сложности жизни, ей удалось остаться духовно и морально чистой. Я люблю играть настолько сильных, стержневых, характерных героинь, как Стеша. Особенно в исторических картинах, где больше глубины и сложносочиненности. Интересно дофанатазировать, что было в то время, в котором мы не жили", — добавила актриса Диана Милютина ("Фишер", "Черная весна").
Для создания атмосферы начала ХХ века создатели сериала уделили большое внимание образам героинь.
"При создании костюмов я изучал моду 1903 года, чтобы сохранить стилистику эпохи и подчеркнуть характер каждой из героинь. Некоторые элементы имеют настоящую историческую ценность, например, траурная накидка Ксении датирована началом XX века и была бережно сохранена. А в одной из сцен на ней можно будет увидеть фрак, в котором актриса Инна Чурикова играла в спектакле "Васса Железнова", — рассказал художник по костюмам Владимир Никифоров.
Съемки сериала проходили в Царском Селе, Гостином дворе, Петропавловской крепости, Лопухинском саду, дворце-усадьбе Елизаветино, усадьбе Знаменка, Гатчинском дворце, на Витебском вокзале. Всего было задействовано 17 различных локаций, представляющих историческую и культурную ценность. Дом Матушки исполнил старинный особняк, который был специально восстановлен для съемок.
Для полного погружения в эпоху начала ХХ века команда "превратила" современный Петербург в дореволюционный: для съемок полностью перекрывали улицы, убирали дорожные знаки и отключали уличный свет, в том числе над Зимней канавкой со знаменитой аркой — по ней героини передвигались на старинном речном пароходе.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)