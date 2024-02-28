Кинолекторий Общества "Знание" на ВФМ-2024 познакомит гостей с достижениями российского и мирового кинематографа

2 марта на Всемирном фестивале молодежи начнет свою работу кинолекторий "Знание.Кино", организованный Российским обществом "Знание" как часть образовательной программы Фестиваля. На протяжении пяти дней в кинолектории пройдут показы легендарных российских фильмов, а известные отечественные актеры, режиссеры и продюсеры выступят с лекциями о значении кино в современном мире.
Молодые зрители увидят завоевавшие огромную популярность российские художественные фильмы "Чебурашка" (реж. Дмитрий Дьяченко), "Лед-3" (реж. Юрий Хмельницкий), "Нюрнберг" (реж. Николай Лебедев), "Вызов" и "Холоп-2" (реж. Клим Шипенко), "Повелитель ветра" (реж. Игорь Волошин) и "Хронос" (реж. Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов).
Запланирован специальный показ многосерийного фильма "20/22" (реж. Андрей Симонов). Будут представлены и документальные киноленты "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски" (реж. Овез Нарлиев), "Без срока давности. Жертвоприношение. Дети" (реж. Игорь Холодков).
Программу показов сопроводят лекции и творческие встречи с известными представителями киноиндустрии. Для молодежи выступят кинорежиссер, сценарист, продюсер Клим Шипенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, исполнитель одной из ролей в фильме "Вызов" Петр Дубров, актеры и актрисы кино Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой. Также в числе спикеров - актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, радиоведущий Александр Самойленко, генеральные продюсеры фильма "Нюрнберг" Мария Журомская и Эльмира Айнулова, генеральный продюсер картины "Хронос" Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер проекта "Сто лет тому вперед" Александр Андрющенко и другие.
Лекторы обсудят роль кинематографа в формировании нравственных ценностей и сохранении исторической правды, поделятся мнениями о влиянии кинофильмов на каждого человека и общество в целом. Слушатели узнают нюансы съемок, познакомятся с историей создания культовых кинокартин, в том числе нашумевшего проекта "Вызов" - первого игрового фильма, снятого в космосе.
"Кино всегда было востребованным и популярным видом искусства, и мы можем смело гордиться работами выдающихся советских и российских кинематографистов. Они не просто снимают захватывающие фильмы, а ставят перед зрителями серьезные вопросы, вовлекая их в процесс познания мира. Поэтому, работая над образовательной программой Всемирного фестиваля молодежи, мы постарались подготовить для участников кинолектория "Знание.Кино" подборку фильмов, которые не оставят никого равнодушным. А встречи с именитыми лекторами, убежден, будут увлекательными и подарят участникам новые знания", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Площадками для кинопоказов и встреч с экспертами киноиндустрии станут терминалы Ф, З, а также зал "Лобачевский" Международного аэропорта ВФМ в Городе молодежи мира, который создан специально для Фестиваля в "Сириусе".
Полная программа кинолектория "Знание.Кино" опубликована на сайте ВФМ. События отмечены логотипом Российского общества "Знание", их также можно найти в программе, набрав в строке поиска название кинолектория.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи организован по указу президента РФ Владимира Путина на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Российское общество "Знание" выступает генеральным партнером образовательной программы Фестиваля.
Кинолекторий "Знание.Кино" станет частью образовательной программы Фестиваля, подготовленной Российским обществом "Знание", наряду с просветительским марафоном "Знание.Первые" и другими событиями. Марафон пройдет с 2 по 6 марта, охватит шесть площадок Города молодежи мира и будет включать треки, созвучные смыслам Фестиваля: "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Сохраним семью во имя детей и мира" и "Мы - вместе с Россией". Самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ". Также в образовательную программу войдут интеллектуальный турнир "Знание.Игра" с участием эрудитов из разных стран и мультимедийная выставка национального фотоконкурса "Знание.Россия", на которой зрители увидят главные достижения России в XXI веке и с помощью технологии дополненной реальности смогут погрузиться в их атмосферу.
Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории "Сириус" Российское общество "Знание" продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 9 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?