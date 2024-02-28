Кинолекторий Общества "Знание" на ВФМ-2024 познакомит гостей с достижениями российского и мирового кинематографа

2 марта на Всемирном фестивале молодежи начнет свою работу кинолекторий "Знание.Кино", организованный Российским обществом "Знание" как часть образовательной программы Фестиваля. На протяжении пяти дней в кинолектории пройдут показы легендарных российских фильмов, а известные отечественные актеры, режиссеры и продюсеры выступят с лекциями о значении кино в современном мире.

Молодые зрители увидят завоевавшие огромную популярность российские художественные фильмы "Чебурашка" (реж. Дмитрий Дьяченко), "Лед-3" (реж. Юрий Хмельницкий), "Нюрнберг" (реж. Николай Лебедев), "Вызов" и "Холоп-2" (реж. Клим Шипенко), "Повелитель ветра" (реж. Игорь Волошин) и "Хронос" (реж. Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов).

Запланирован специальный показ многосерийного фильма "20/22" (реж. Андрей Симонов). Будут представлены и документальные киноленты "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски" (реж. Овез Нарлиев), "Без срока давности. Жертвоприношение. Дети" (реж. Игорь Холодков).

Программу показов сопроводят лекции и творческие встречи с известными представителями киноиндустрии. Для молодежи выступят кинорежиссер, сценарист, продюсер Клим Шипенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, исполнитель одной из ролей в фильме "Вызов" Петр Дубров, актеры и актрисы кино Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой. Также в числе спикеров - актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, радиоведущий Александр Самойленко, генеральные продюсеры фильма "Нюрнберг" Мария Журомская и Эльмира Айнулова, генеральный продюсер картины "Хронос" Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер проекта "Сто лет тому вперед" Александр Андрющенко и другие.

Лекторы обсудят роль кинематографа в формировании нравственных ценностей и сохранении исторической правды, поделятся мнениями о влиянии кинофильмов на каждого человека и общество в целом. Слушатели узнают нюансы съемок, познакомятся с историей создания культовых кинокартин, в том числе нашумевшего проекта "Вызов" - первого игрового фильма, снятого в космосе.

"Кино всегда было востребованным и популярным видом искусства, и мы можем смело гордиться работами выдающихся советских и российских кинематографистов. Они не просто снимают захватывающие фильмы, а ставят перед зрителями серьезные вопросы, вовлекая их в процесс познания мира. Поэтому, работая над образовательной программой Всемирного фестиваля молодежи, мы постарались подготовить для участников кинолектория "Знание.Кино" подборку фильмов, которые не оставят никого равнодушным. А встречи с именитыми лекторами, убежден, будут увлекательными и подарят участникам новые знания", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Площадками для кинопоказов и встреч с экспертами киноиндустрии станут терминалы Ф, З, а также зал "Лобачевский" Международного аэропорта ВФМ в Городе молодежи мира, который создан специально для Фестиваля в "Сириусе".

Полная программа кинолектория "Знание.Кино" опубликована на сайте ВФМ. События отмечены логотипом Российского общества "Знание", их также можно найти в программе, набрав в строке поиска название кинолектория.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи организован по указу президента РФ Владимира Путина на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Российское общество "Знание" выступает генеральным партнером образовательной программы Фестиваля.

Кинолекторий "Знание.Кино" станет частью образовательной программы Фестиваля, подготовленной Российским обществом "Знание", наряду с просветительским марафоном "Знание.Первые" и другими событиями. Марафон пройдет с 2 по 6 марта, охватит шесть площадок Города молодежи мира и будет включать треки, созвучные смыслам Фестиваля: "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Сохраним семью во имя детей и мира" и "Мы - вместе с Россией". Самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ". Также в образовательную программу войдут интеллектуальный турнир "Знание.Игра" с участием эрудитов из разных стран и мультимедийная выставка национального фотоконкурса "Знание.Россия", на которой зрители увидят главные достижения России в XXI веке и с помощью технологии дополненной реальности смогут погрузиться в их атмосферу.

Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории "Сириус" Российское общество "Знание" продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 9 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.