На ликвидацию крупного пожара в селе под Самарой потребовалось 2 часа

В четверг, 29 февраля, произошел пожар в с. Подстепновка Волжского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось около 17:10. К моменту прибытия пожарных горели два частных дома и постройки во дворе на ул. Рабочей, 30 на площади 200 кв. м.

В 17:53 пожар удалось локализовать. В тушении огня участвовали 86 человек.

"В 19:37 пожар ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пострадавших нет.