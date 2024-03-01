Названы самые популярные вузы у самарских абитуриентов

Старшеклассники Самарской области стали чаще интересоваться вузами за пределами региона. Уже к марту активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году на 28%. В топе — учебные заведения Москвы, Томска и Казани, сообщают аналитики МегаФона.

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Самарской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:

1. Московский физико-технический институт (18% от общего объема данных);

2. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (15%);

3. Национальный исследовательский Томский государственный университет (10%);

4. Казанский (Приволжский) федеральный университет (7%);

5. Московский государственный университет им. Ломоносова (6%).

Также в десятке — Финансовый университет при Правительстве РФ, СПбГУ, Уральский федеральный университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет. Среди вузов Самарской области в первые месяцы года наиболее востребованы экономический, медицинский, технический университеты, а также Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Самарский государственный университет путей сообщения.

Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из региона начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на летние месяцы. В 2023 году поступающие из области проявляли максимальный интерес к ВШЭ, МГУ и КФУ.

"Быстрый мобильный интернет стал важным инструментом для студентов, помогая им в учебе и дополняя традиционные методы обучения. За год среднемесячный трафик, который расходует учащийся в вузах области, вырос на 17%. Мы улучшаем качество сигнала, чтобы студенты с комфортом повсеместно использовали необходимые сервисы: готовились к парам, общались с преподавателями и однокурсниками, обменивались файлами и отдыхали за просмотром видео", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

За последние полгода оператор провел масштабную модернизацию сети по всей области. Технические мероприятия затронули объекты связи вблизи высших учебных заведений Самары, Тольятти, Сызрани и других городов. В результате этих работ скорость мобильной передачи данных выросла до 30%.