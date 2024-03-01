Названы самые популярные вузы у самарских абитуриентов

Старшеклассники Самарской области стали чаще интересоваться вузами за пределами региона. Уже к марту активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году на 28%. В топе — учебные заведения Москвы, Томска и Казани, сообщают аналитики МегаФона.
Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Самарской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:
1. Московский физико-технический институт (18% от общего объема данных);
2. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (15%);
3. Национальный исследовательский Томский государственный университет (10%);
4. Казанский (Приволжский) федеральный университет (7%);
5. Московский государственный университет им. Ломоносова (6%).
Также в десятке — Финансовый университет при Правительстве РФ, СПбГУ, Уральский федеральный университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет. Среди вузов Самарской области в первые месяцы года наиболее востребованы экономический, медицинский, технический университеты, а также Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Самарский государственный университет путей сообщения.
Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из региона начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на летние месяцы. В 2023 году поступающие из области проявляли максимальный интерес к ВШЭ, МГУ и КФУ.
"Быстрый мобильный интернет стал важным инструментом для студентов, помогая им в учебе и дополняя традиционные методы обучения. За год среднемесячный трафик, который расходует учащийся в вузах области, вырос на 17%. Мы улучшаем качество сигнала, чтобы студенты с комфортом повсеместно использовали необходимые сервисы: готовились к парам, общались с преподавателями и однокурсниками, обменивались файлами и отдыхали за просмотром видео", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
За последние полгода оператор провел масштабную модернизацию сети по всей области. Технические мероприятия затронули объекты связи вблизи высших учебных заведений Самары, Тольятти, Сызрани и других городов. В результате этих работ скорость мобильной передачи данных выросла до 30%.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.