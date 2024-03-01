Самарским учителям и школьникам стал доступен онлайн-урок по кибербезопасности от МТС

Цифровая экосистема МТС, совместно с благотворительным фондом "Система" представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего "Кибербезопасность", где рассказали о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли.

Онлайн-урок "Кибербезопасность" предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах — педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.

Самарские школьники, их родители, а также учителя узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом.

"Самарские школьники и их родители, которым тоже будет полезен урок "Кибербезопасность", смогут посмотреть его онлайн, дома или даже в гостях в удобное время. Мы осознаем большую ответственность в обеспечении безопасности детей и взрослых в цифровом пространстве и стараемся предлагать детям и взрослым интересные обучающие форматы. В Самарской области набирает все большую популярность цифровая образовательная площадка "Поколение М", где собрано много полезных уроков, мастер-классов и сервисов для молодежи", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала. Самые внимательные зрители получат ценные призы — сертификаты Ozon на покупку товаров для учебы и досуга. Материал доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе "Лифт в будущее" и в сообществе платформы в социальной сети Вконтакте.