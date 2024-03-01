Самарским учителям и школьникам стал доступен онлайн-урок по кибербезопасности от МТС

Цифровая экосистема МТС, совместно с благотворительным фондом "Система" представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего "Кибербезопасность", где рассказали о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли.
Онлайн-урок "Кибербезопасность" предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах — педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.
Самарские школьники, их родители, а также учителя узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом.
"Самарские школьники и их родители, которым тоже будет полезен урок "Кибербезопасность", смогут посмотреть его онлайн, дома или даже в гостях в удобное время. Мы осознаем большую ответственность в обеспечении безопасности детей и взрослых в цифровом пространстве и стараемся предлагать детям и взрослым интересные обучающие форматы. В Самарской области набирает все большую популярность цифровая образовательная площадка "Поколение М", где собрано много полезных уроков, мастер-классов и сервисов для молодежи", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала. Самые внимательные зрители получат ценные призы — сертификаты Ozon на покупку товаров для учебы и досуга. Материал доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе "Лифт в будущее" и в сообществе платформы в социальной сети Вконтакте.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.