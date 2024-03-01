"Балтика" предлагает оплачиваемую стажировку самарским студентам

Приобрести опыт работы на производстве и в завершении программы стать пивоваром "Балтика-Самара" студенты смогут, став участником корпоративной программы развития молодых талантов "Звезды Балтики" и "Управляй будущим".

Старт программам уже дан — студенты могут подать заявку на стажировку, заполнив анкету на сайте компании. Всего пивовары открыли более 25 вакансий — для тех, кто получает специальность в сфере маркетинга, продаж, управления персоналом, корпоративных коммуникаций, логистики, финансов, ИТ. Востребованы инженеры-электроники, механики, энергетики и специалисты в других технических областях.

В Самаре открыт конкурс на вакансии инженера-энергетика в энергетическую службу, а также инженера-электроника или инженера-механика в цех розлива — на филиал "Балтика-Самара".

"Привлечение, развитие и раскрытие потенциала молодых специалистов — одно из важных направлений социальной политики "Балтики". Компания уже несколько лет реализует программы развития молодых талантов "Звезды Балтики" и "Управляй будущим". По итогам стажировок карьеру в организации построили сотни начинающих специалистов, которые уже стали уверенными профессионалами в своей области. Для всех стажеров мы выбираем подходящих наставников — тех профессионалов, которые хотят и умеют передавать знания. Они помогают студентам с адаптацией в компании, поддерживают и мотивируют. Мы действительно ценим таланты и готовы помогать им раскрываться", — отметила Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу компании "Балтика".