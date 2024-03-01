16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Никого не выпустим": в Самаре разбираются в ситуации с "задержанием" учеников в школе Стартовал конкурс "Учитель года Самарской области-2024" В Самаре прошло областное родительское собрание Консорциум "Интегра-С" принял участие в форуме "Технологии и безопасность-2024" в Москве Светлана Бакулина назначена ректором СГСПУ

Образование Общество

"Балтика" предлагает оплачиваемую стажировку самарским студентам

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приобрести опыт работы на производстве и в завершении программы стать пивоваром "Балтика-Самара" студенты смогут, став участником корпоративной программы развития молодых талантов "Звезды Балтики" и "Управляй будущим".

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Старт программам уже дан — студенты могут подать заявку на стажировку, заполнив анкету на сайте компании. Всего пивовары открыли более 25 вакансий — для тех, кто получает специальность в сфере маркетинга, продаж, управления персоналом, корпоративных коммуникаций, логистики, финансов, ИТ. Востребованы инженеры-электроники, механики, энергетики и специалисты в других технических областях.

В Самаре открыт конкурс на вакансии инженера-энергетика в энергетическую службу, а также инженера-электроника или инженера-механика в цех розлива — на филиал "Балтика-Самара".

"Привлечение, развитие и раскрытие потенциала молодых специалистов — одно из важных направлений социальной политики "Балтики". Компания уже несколько лет реализует программы развития молодых талантов "Звезды Балтики" и "Управляй будущим". По итогам стажировок карьеру в организации построили сотни начинающих специалистов, которые уже стали уверенными профессионалами в своей области. Для всех стажеров мы выбираем подходящих наставников — тех профессионалов, которые хотят и умеют передавать знания. Они помогают студентам с адаптацией в компании, поддерживают и мотивируют. Мы действительно ценим таланты и готовы помогать им раскрываться", — отметила Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу компании "Балтика".

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31