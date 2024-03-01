"Балтика" предлагает оплачиваемую стажировку самарским студентам

Приобрести опыт работы на производстве и в завершении программы стать пивоваром "Балтика-Самара" студенты смогут, став участником корпоративной программы развития молодых талантов "Звезды Балтики" и "Управляй будущим".
Старт программам уже дан — студенты могут подать заявку на стажировку, заполнив анкету на сайте компании. Всего пивовары открыли более 25 вакансий — для тех, кто получает специальность в сфере маркетинга, продаж, управления персоналом, корпоративных коммуникаций, логистики, финансов, ИТ. Востребованы инженеры-электроники, механики, энергетики и специалисты в других технических областях.
В Самаре открыт конкурс на вакансии инженера-энергетика в энергетическую службу, а также инженера-электроника или инженера-механика в цех розлива — на филиал "Балтика-Самара".
"Привлечение, развитие и раскрытие потенциала молодых специалистов — одно из важных направлений социальной политики "Балтики". Компания уже несколько лет реализует программы развития молодых талантов "Звезды Балтики" и "Управляй будущим". По итогам стажировок карьеру в организации построили сотни начинающих специалистов, которые уже стали уверенными профессионалами в своей области. Для всех стажеров мы выбираем подходящих наставников — тех профессионалов, которые хотят и умеют передавать знания. Они помогают студентам с адаптацией в компании, поддерживают и мотивируют. Мы действительно ценим таланты и готовы помогать им раскрываться", — отметила Ирина Белоглазова, вице-президент по персоналу компании "Балтика".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.