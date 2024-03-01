Волжская кухня и уютные теплоходы: эксперты рассказали, чем будут привлекать туристов в Самарскую область

О развитии туристической отрасли региона шла речь на заседании коллегии министерства туризма Самарской области. Его провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Также в заседании приняли участие министр туризма региона Артур Абдрашитов и ведущие представители туротрасли губернии.

По итогам 2023 г. туристский поток в Самарской области, согласно аналитике "Больших данных", составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 г. — более 2,5 млн человек. В целом за последние годы турпоток в регион увеличился в два с половиной раза.

И если пять лет назад регион занимал лишь 23-е место в национальном туристическом рейтинге, то в 2023 г. Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла девятое место среди регионов России.

Чаще всего к нам приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Челябинской и Свердловской областей.

Туризм является одним из важных направлений экономики региона, влияющих на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития Самарской области.

Объем трат туристов в 2023 г. составил 25,8 млрд руб., что на 46,9% больше чем в 2022 г. (17,6 млрд рублей). За последние пять лет этот показатель увеличился в четыре с половиной раза.

"Я считаю, что мы движемся достаточно динамично. Тем более, что в регионе существуют меры государственной поддержки, которые направлены на стимулирование внутреннего туризма. Такая поддержка туристического бизнеса во многом стала возможной благодаря личному вниманию к развитию отрасли нашего президента Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Также он отметил, что активную работу по развитию отрасли правительство региона начало проводить еще в преддверии появления национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Такая подготовка позволила местным предпринимателям сразу после его запуска воспользоваться теми возможностями, которые он предоставил. Субсидии и другие инициативы проекта направлены на формирование удобной среды для путешественников и комфортных условий работы для туристического бизнеса.

Для развития туристской инфраструктуры в Самарской области реализуется государственная поддержка общественных и предпринимательских инициатив. В 2023 г. регион вошел в ТОП-5 среди субъектов РФ по размеру суммы финансирования из федерального бюджета. Это дало возможность оказать поддержку 78 проектов в сфере туризма.

"Реализация этих инициатив позволила не только создать новую туристскую инфраструктуру, увеличить количество мест размещения, численность занятых в сфере туризма, но и значительно повысить привлекательность региона в целом, увеличив тем самым туристский поток", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Кроме того, благодаря нацпроекту в бесплатных экскурсиях по региону приняли участие более 7,5 тыс. школьников 5 — 9 классов, в том числе и дети участников СВО.

Открылась обновленная экологическая тропа "Храм природы", ведущая к заповедному урочищу Каменная Чаша. Здесь появились оригинальные арт-объекты, зона отдыха с качелями и гамаками, интерактивные площадки, парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов, а также современный и благоустроенный визит-центр, который может посетить каждый, кто приезжает сюда, чтобы получить всю необходимую информацию о маршрутах Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина.

У центра Сызрани появился туристский код. Там благоустроены общественные пространства, созданы условия для комфортного пребывания туристов в исторической части города. Теперь гости региона могут добраться до Сызрани и по воде и прогуляться по маршруту тур-кода. Так, впервые за 15 лет в сызранский порт зашел круизный теплоход В. Чкалов со 160 туристами на борту.

В 2024 г. круизный флот региона пополнился камерным и уютным теплоходом "Принцесса Анабелла". Техническая особенность судна позволяет ему осуществлять круизы по малым рекам России — Ока и Белая. В навигацию 2024 г. запланированы уникальные круизы в Уфу, Муром, Павлово, на Соловецкие острова.

Чтобы повысить туристическую привлекательность региона ведется работа в рамках подписанного в прошлом году соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между правительством региона и Федерацией рестораторов и отельеров России.

"Развитие туризма в Самарской области, популяризацию самарской истории и локальной кухни мы считаем одной из своих важных миссий. В ряде наших ресторанов уже появилось меню с волжской кухней. Гости могут попробовать самарские специалитеты: волжскую уху на карасях, пирог с бещевской вишней, родиной которой является Ширяево, закуску судак по-волжски и волжские раки. В историческом центре города открыли заведение, которое является отражением истории Самары. В ремесленной пекарне пекут хлеб на заквасках по историческим рецептам, булочки Неклютинки по рецепту начала 20 века "Хлебопекарного завода Неклютиной" (первого в Самаре механизированного хлебопекарного завода) и знакомят гостей с историей города", — рассказал президент ассоциации ресторанов Milimon Family Евгений Реймер.

Когда-то Самарская губерния была настоящей хлебной столицей. 70% муки и пшеницы всей России производилось у нас. А самарская хлебная биржа по объему торгов пшеницы, ржи и муки занимала третье место в мире.