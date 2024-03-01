Наталья Катина провела заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

В пятницу, 1 марта, и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В работе заседания приняли участие представители ГУ МЧС России по Самарской области, областного Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, руководители органов исполнительной власти Самарского области. Главы городских округов и муниципальных районов подключились к обсуждению вопросов повестки дня в режиме видеоконференцсвязи.

Заседание началось с рассмотрения вопроса о готовности объектов, задействованных в выборах президента Российской Федерации. Областные власти уделяют пристальное внимание обеспечению безопасности помещений, где будет проходить голосование.

Как доложил председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев, в Самарской области в дни выборов откроет свои двери 1751 стационарный участок. Помещения для голосования будут размещены в 1329 зданиях. Кроме того, 16 участков будут оборудованы в местах временного пребывания граждан - на железнодорожном вокзале, в аэропорту и в лечебных учреждениях. 418 избирательных участков будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, 954 помещения - средствами видеонаблюдения.

На протяжении двух месяцев главы местных администраций при участии сотрудников органов внутренних дел проводили комиссионные обследования помещений для голосования и мест размещения ГАС "Выборы" на предмет их антитеррористической защищенности. Проверялись безопасность и техническая оснащенность объектов: наличие стационарных металлодетекторов, охранной сигнализации, необходимого технологического оборудования. Сотрудники ГУ МЧС проверили здания, в помещениях которых будет проводиться голосование, на соответствие нормам пожарной безопасности.

Наталья Катина поручила главам муниципальных образований тщательно отработать замечания всех надзорных органов, полученные в ходе проверок, а департаменту по вопросам общественной безопасности - контролировать ход работ по устранению нарушений.

"Необходимо собрать информацию по замечаниям, которая есть у правоохранительных органов по каждому муниципалитету, и каждые три дня уточнять сведения об исправлении тех замечаний, которые были зафиксированы в ходе проверок. Кроме того, прошу также контролировать ход учений по обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов в период проведения выборов", - обратилась к Александру Винникову и.о. председателя правительства.

Еще один важный вопрос, который обсудили участники заседания, касался обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод весной 2024 года.

О гидрометеорологической обстановке на территории Самарской области по состоянию на конец февраля доложил начальник федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов. Он отметил, что осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек области составило от 107 до 194% нормы, высота снежного покрова (по состоянию на 6 февраля) достигла 56 см - 151% нормы. Продолжается сработка Куйбышевского водохранилища - в феврале свободный объем водохранилища составлял 14,1 кубического метра, в аналогичном периоде прошлого года - 12,9 кубического метра. На водных объектах продолжается ледостав, толщина льда на отдельных реках области достигает 60 см.

По предварительным прогнозам, уровень воды на реках губернии можно ожидать выше среднемноголетних значений. При интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на большинстве рек региона.

Заместитель начальника ГУ МСЧ России по Самарской области Алексей Крючков сообщил о подготовке региональных сил МЧС к периоду паводка: будет проведена тренировка, направленная на организацию взаимодействия областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области. Участие в тренировке традиционно примут все муниципалитеты региона. В настоящее время ведомством оцениваются риски, отрабатываются различные сценарии развития ситуации.

Особое внимание участники совещания уделили состоянию бесхозяйных гидротехнических сооружений. Наталья Катина поручила главам муниципальных образований уделить особое внимание вопросам постановки на учет и оформления прав собственности на такие объекты.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго доложил, что подготовка к периоду весеннего половодья в муниципальных образованиях области ведется в соответствии с утвержденным планом. Проводится обследование рек на предмет образования ледовых заторов, готовятся пункты временного размещения населения, создается необходимый резерв продуктов питания и предметов первой необходимости, находящихся в зоне возможного затопления и подтопления. В паводковый период будет проводиться ежедневный мониторинг уровня воды в реках на территориях населенных пунктов и потенциально опасных гидротехнических сооружений. Кроме того, создаются аварийные бригады и необходимый запас материалов для ликвидации аварийных ситуаций.

И.о. первого вице-губернатора поручила уделить особое внимание мерам профилактики затоплений и подтоплений. "Протокольное поручение всем муниципальным образованиям, где неоднократно фиксировались случаи подтопления, - направить в адрес департамента общественной безопасности и МЧС список мероприятий, которые были реализованы для того, чтобы минимизировать влияние паводковых вод", - обратилась к главам муниципалитетов Наталья Катина.