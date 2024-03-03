Командир разведывательно-ударной группы 15-й бригады рассказал о втором уничтоженном Abrams

Командир разведывательно-ударной группы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, базирующейся под Самарой, с позывным "Коловрат" рассказал, что его команда за один день уничтожила два танка M1A2 Abrams. Об этом сообщает oboz.info.
Напомним, ранее сообщалось об одном уничтоженном 26 февраля американском танке.
По словам командира группы, легендарные Abrams уничтожили не более чем через пару дней после того, как они появились на линии фронта.
"В этот день было еще поражение. Уже потом сравнили видео с очков и поняли, что тоже Abrams. Попали также в кормовую часть — он уезжал по направлению на запад, догнали его. Но попадание увидели именно с очков — объективного видеоконтроля со стороны по нему не было, потому что достаточно большое расстояние", — рассказал военный.
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