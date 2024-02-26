Бойцы 15-й бригады уничтожили первый Abrams в ходе СВО

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Бойцы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады (постоянное место дислокации пгт Рощинский) уничтожили в ходе СВО первый американский танк Abrams. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале.