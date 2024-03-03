Хоккеисты "Лады" второй раз проиграли омскому "Авангарду"

В воскресенье, 3 марта, в Омске хоккеисты "Лады" встретились с "Авангардом".

Первый период прошел без голов. Счет во втором периоде открыли тольяттинцы и отправили в ворота омичей две шайбы. Однако оставшееся время осталось за хозяевами поля. Они "Авангард" сравнял счет в третьем периоде и забил еще один раз в четвертом.

В итоге "Лада" проиграла — 2:3.

Следующую игру тольяттинцы проведут дома 5 марта опять с "Авангардом".