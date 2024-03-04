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Кино Культура

В конце марта на СТС выйдет комедия, снятая в Самаре

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 марта, в 20:30, на СТС выходит 17-серийная комедия "Цирк!", продюсером которой стал Эдгард Запашный. Большая часть съемок прошла в Самаре летом 2023 года.

Фото: предоставлено СТС

По сюжету детдомовец Тимофей (Егор Кирячок), бабник Сева (Иван Злобин) и маменькин сынок Валик (Илья Сигалов) попадают в мир цирка, где их ждут директор-эстет (Николай Добрынин), завхоз и бывший моряк (Виталий Хаев), дрессировщик-мачо (Владимир Стержаков), иллюзионист-мажор (Сергей Чирков), силачка (Светлана Листова), танцовщица циркового кордебалета (Ника Вигель), метательница ножей (Тина Стойилкович) и другие цирковые. Парням предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, летать под куполом, убегать от разъяренных тигра и медведя и совершать другие безумства.

Съемки проходили в Самарском цирке им. Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России. "Я влюбился в Самару, — признается Егор Кирячок. — Не ожидал, что это город-курорт с такой красивой набережной. Нам еще и с погодой очень повезло — 32 градуса. А я люблю жару и солнце, поэтому снимался с удовольствием".

Во время съемок цирк продолжал работать: каждое утро перед сменой животные в качестве разминки прогуливались по арене, а три дня в неделю проходили представления. Помещения самарского здания 1969 г. докрашивали, декорировали и обновляли. Занавес и борта манежа заменили на красный бархат, а арену застелили покрытием песочного цвета. На заднем дворе также появились беседка с мангалом и автомойка, куда по сюжету попадает сбежавший слон. Кроме цирка, в кадр попали самарские дворы, улицы, смотровая площадка "Вертолетка", ресторан на набережной Волги и другие локации. В съемках принимали участие самарские актеры, гримеры, костюмеры, профессиональный метатель ножей и другие специалисты.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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