В конце марта на СТС выйдет комедия, снятая в Самаре

В понедельник, 25 марта, в 20:30, на СТС выходит 17-серийная комедия "Цирк!", продюсером которой стал Эдгард Запашный. Большая часть съемок прошла в Самаре летом 2023 года.

По сюжету детдомовец Тимофей (Егор Кирячок), бабник Сева (Иван Злобин) и маменькин сынок Валик (Илья Сигалов) попадают в мир цирка, где их ждут директор-эстет (Николай Добрынин), завхоз и бывший моряк (Виталий Хаев), дрессировщик-мачо (Владимир Стержаков), иллюзионист-мажор (Сергей Чирков), силачка (Светлана Листова), танцовщица циркового кордебалета (Ника Вигель), метательница ножей (Тина Стойилкович) и другие цирковые. Парням предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, летать под куполом, убегать от разъяренных тигра и медведя и совершать другие безумства.

Съемки проходили в Самарском цирке им. Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России. "Я влюбился в Самару, — признается Егор Кирячок. — Не ожидал, что это город-курорт с такой красивой набережной. Нам еще и с погодой очень повезло — 32 градуса. А я люблю жару и солнце, поэтому снимался с удовольствием".

Во время съемок цирк продолжал работать: каждое утро перед сменой животные в качестве разминки прогуливались по арене, а три дня в неделю проходили представления. Помещения самарского здания 1969 г. докрашивали, декорировали и обновляли. Занавес и борта манежа заменили на красный бархат, а арену застелили покрытием песочного цвета. На заднем дворе также появились беседка с мангалом и автомойка, куда по сюжету попадает сбежавший слон. Кроме цирка, в кадр попали самарские дворы, улицы, смотровая площадка "Вертолетка", ресторан на набережной Волги и другие локации. В съемках принимали участие самарские актеры, гримеры, костюмеры, профессиональный метатель ножей и другие специалисты.