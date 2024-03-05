В СОУНБ откроется выставка, приуроченная к 460-летию начала русского книгопечатания

В среду, 6 марта в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки "Апостол" Кондратия Иванова", приуроченной к 460-летию начала русского книгопечатания. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

14 марта 2024 года исполняется 460 лет со дня издания в Москве первой русской датированной печатной книги, полное название которой звучит как "Деяния апостольские, и послания соборные, и святого апостола Павла послания". День завершения работы над ней в типографии — 1 марта 1564 года (по старому стилю) — считается датой начала русского книгопечатания и каждый год отмечается как День православной книги.

"Апостол" — одна из основных богослужебных книг. На выставке в Самарской областной библиотеке будет представлен экземпляр "Апостола", вышедший в свет в январе 1623 года.

В день открытия выставки вниманию гостей библиотеки будут также представлены другие книги ранней русской печати из фонда отдела редких книг СОУНБ. Экспозиция продолжит свою работу до 31 марта.

Вход свободный.