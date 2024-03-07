В Самарской области мужчина погиб на пожаре в с. Кротовка

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В четверг, 7 марта, в Кинель-Черкасском районе Самарской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"