Пожар в Челно-Вершинах мог произойти из-за неисправной проводки

Пожар в Челно-Вершинах, по предварительной версии, произошел из-за неисправности электропроводки, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, утром 10 марта в результате пожара в частном доме погибли 61-летняя женщина и ее внуки четырех и семи лет.

По этому факту Шенталинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проведен осмотр места происшествия, установлены погибшие лица, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельства произошедшего и причин пожара.

На месте пожара работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует прокурор района Александр Чалбышев.