В музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча с главредом киностудии "Ленфильм" Андреем Апостоловым

В субботу, 16 марта, в 18.00 в музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча (12+) с киноведом, главным редактором киностудии "Ленфильм" Андреем Апостоловым. Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова.

Это первая встреча нового цикла "Эхо кинофестивалей". Команда музея будет приглашать программных директоров, продюсеров и организаторов важнейших кинофорумов нашей страны. Посетители смогут узнать о кинофестивальном движении в России: чем один кинофестиваль отличается от другого, как работает жюри, как формируется программа и отбираются фильмы и как они в итоге доходят до зрителей.

Всего в 2024 году музей Эльдара Рязанова планирует провести 4 встречи.

Первый приглашенный гость — Андрей Апостолов — программный директор кинофестиваля "Окно в Европу". Это старейший и авторитетный национальный кинофестиваль, который с 1993 года ежегодно проводится в Выборге Ленинградской области. Он включает в себя три конкурсные программы — игровую, документальную и анимационную. Таким образом, получается затронуть широкий срез российского кино. Отличительная особенность фестиваля — зрительское голосование, благодаря которому фильмы оценивают не только авторитетное жюри и кинокритики, но и обычные зрители.

В 2023 году на церемонии закрытия 31-го Фестиваля российского кино "Окно в Европу" генеральный продюсер Геворг Нерсисян объявил нового президента смотра. Им стал режиссер и сценарист Сергей Урсуляк, ранее занимавший пост председателя жюри конкурса игрового кино. Многие его работы вошли в золотой фонд российского кинематографа: "Долгое прощание" (2004, 12+), "Ликвидация" (2007, 16+), "Жизнь и судьба" (2012, 16+), "Тихий Дон" (2015, 12+), "Ненастье" (2018, 16+), "Праведник" (2023, 12+) и другие.

Кинофестиваль проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, оно же является учредителем кинофестиваля вместе с правительством Ленинградской области и Русско-Европейской киноассоциацией (РЕКА).

На творческой встрече Андрей Апостолов подробно расскажет об истории фестиваля "Окно в Европу", а также о том, как формируется программа, как отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям и какие кинокартины становились призерам в разные годы. Встреча пройдет в формате беседы, в ходе которой гости смогут задать эксперту вопросы.

После встречи пройдет показ фильма "Свет" (12+). В 2023 году эта социальная драма режиссера Антона Коломейца получила главный приз на кинофестивале в Выборге, а также была отмечена специальным призом "За лучший актерский ансамбль" и победила в конкурсе "Выборгский свет". Главную роль в фильме исполнила Елена Яковлева, а ее героиню в молодости сыграла Дарья Коныжева. Кинокартина вышла в прокат в конце прошлого месяца. У гостей встречи будет уникальная возможность одними из первых увидеть "Свет" в камерной обстановке центрального зала "Заварки".

Кинопоказ пройдет при поддержке студии Capella Film.

Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cv2agZ