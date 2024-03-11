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Кино Культура

В музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча с главредом киностудии "Ленфильм" Андреем Апостоловым

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 марта, в 18.00 в музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча (12+) с киноведом, главным редактором киностудии "Ленфильм" Андреем Апостоловым. Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова.

Фото: галерея Заварка

Это первая встреча нового цикла "Эхо кинофестивалей". Команда музея будет приглашать программных директоров, продюсеров и организаторов важнейших кинофорумов нашей страны. Посетители смогут узнать о кинофестивальном движении в России: чем один кинофестиваль отличается от другого, как работает жюри, как формируется программа и отбираются фильмы и как они в итоге доходят до зрителей.

Всего в 2024 году музей Эльдара Рязанова планирует провести 4 встречи.

Первый приглашенный гость — Андрей Апостолов — программный директор кинофестиваля "Окно в Европу". Это старейший и авторитетный национальный кинофестиваль, который с 1993 года ежегодно проводится в Выборге Ленинградской области. Он включает в себя три конкурсные программы — игровую, документальную и анимационную. Таким образом, получается затронуть широкий срез российского кино. Отличительная особенность фестиваля — зрительское голосование, благодаря которому фильмы оценивают не только авторитетное жюри и кинокритики, но и обычные зрители.

В 2023 году на церемонии закрытия 31-го Фестиваля российского кино "Окно в Европу" генеральный продюсер Геворг Нерсисян объявил нового президента смотра. Им стал режиссер и сценарист Сергей Урсуляк, ранее занимавший пост председателя жюри конкурса игрового кино. Многие его работы вошли в золотой фонд российского кинематографа: "Долгое прощание" (2004, 12+), "Ликвидация" (2007, 16+), "Жизнь и судьба" (2012, 16+), "Тихий Дон" (2015, 12+), "Ненастье" (2018, 16+), "Праведник" (2023, 12+) и другие.

Кинофестиваль проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, оно же является учредителем кинофестиваля вместе с правительством Ленинградской области и Русско-Европейской киноассоциацией (РЕКА).

На творческой встрече Андрей Апостолов подробно расскажет об истории фестиваля "Окно в Европу", а также о том, как формируется программа, как отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям и какие кинокартины становились призерам в разные годы. Встреча пройдет в формате беседы, в ходе которой гости смогут задать эксперту вопросы.

После встречи пройдет показ фильма "Свет" (12+). В 2023 году эта социальная драма режиссера Антона Коломейца получила главный приз на кинофестивале в Выборге, а также была отмечена специальным призом "За лучший актерский ансамбль" и победила в конкурсе "Выборгский свет". Главную роль в фильме исполнила Елена Яковлева, а ее героиню в молодости сыграла Дарья Коныжева. Кинокартина вышла в прокат в конце прошлого месяца. У гостей встречи будет уникальная возможность одними из первых увидеть "Свет" в камерной обстановке центрального зала "Заварки".

Кинопоказ пройдет при поддержке студии Capella Film.

Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cv2agZ

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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