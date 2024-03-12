В Самаре 28 марта пройдет ежегодный форум "Кадры для цифровой экономики"

Его проводит "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики".

В ходе форума состоится эффективный диалог представителей законодательной и исполнительной власти, представителей бизнеса и образовательных учреждений Самарской области.

Для студентов вузов и ссузов будет организована традиционная "Ярмарки вакансий", с участием представителей более 30 ИТ и ИКТ компаний. Подробности на сайте dkadr.ru.