16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник"

Банки Финансы

РСХБ назвал самые популярные направления стажировок для молодых специалистов в АПК

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ветеринарный врач, агроном и инженер-технолог являются самими популярными направлениями стажировок в компаниях АПК. А самый активный регион России по найму стажёров — Белгородская область. К таким выводам пришли эксперты "Я в Агро" Россельхозбанка — платформы по поиску работы и образования в сельском хозяйстве.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Российская агроотрасль выходит за рамки традиционной модели ведения бизнеса и продолжает свое инновационное развитие. Для развития в новых направлениях компании приглашают всё больше студентов и выпускников сельскохозяйственных вузов, которые лучше всего могут познакомиться со спецификой того или иного производства во время стажировки.

Специалисты платформы для поиска работы и образования в сельском хозяйстве "Я в Агро" Россельхозбанка выяснили, какие стажировки популярны в разных регионах страны. Чаще всего работодатели ищут стажеров в Белгородской области. Соискателям доступно около 30 позиций и на каждую приходится до 10 кандидатов. На втором месте находится Курская область, в которой сейчас отрыто 19 стажерских предложений, а на третьем — Орловская область с 17 вакансиями.

Субсидированная стажировка становится отличной возможностью для молодых специалистов начать свою карьеру. При этом компании предлагают позиции, которые имеют конкурентный уровень заработной платы. Например, предприятия на старте готовы платить механизаторам-стажерам порядка 90 тыс. рублей, а агрономам — 70 тыс. рублей.

При этом самые востребованные предложения приходятся на ветеринарных врачей (25% всех вакансий для стажеров), агрономов (15%), инженеров-технологов (9%), зоотехников (3%) и трактористов-машинистов (2%). Реже всего требуются инженеры, однако им готовы платить достойное вознаграждение за работу, зарплаты начинаются от 40 тыс. рублей. Сами молодые специалисты отдают предпочтение должности агронома (51% откликов на предложения компаний) или ветеринара (24%).

"Последние годы увеличивается количество креативных специальностей, так как растет потребность в постоянном обновлении как самого производства, так и имиджа сельскохозяйственной отрасли. Тем не менее ветеринарный врач, агроном и инженер-технолог — совершенно не инновационные профессии — всё ещё сохраняют свою популярность и востребованность. Они требуют специального образования, знаний и навыков и составляют базовый персонал большинства малых и средних АПК предприятий. Мы рады, что молодые люди могут найти все больше интересных стажировок в агро как в более консервативных, так и в креативных направлениях", — прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Подробнее с самыми перспективными и востребованными стажировками в сельском хозяйстве будущего можно ознакомиться на платформе "Я в Агро".

Реклама. rshb.ru

2SDnjcDB8pp

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31