РСХБ назвал самые популярные направления стажировок для молодых специалистов в АПК

Ветеринарный врач, агроном и инженер-технолог являются самими популярными направлениями стажировок в компаниях АПК. А самый активный регион России по найму стажёров — Белгородская область. К таким выводам пришли эксперты "Я в Агро" Россельхозбанка — платформы по поиску работы и образования в сельском хозяйстве.

Российская агроотрасль выходит за рамки традиционной модели ведения бизнеса и продолжает свое инновационное развитие. Для развития в новых направлениях компании приглашают всё больше студентов и выпускников сельскохозяйственных вузов, которые лучше всего могут познакомиться со спецификой того или иного производства во время стажировки.

Специалисты платформы для поиска работы и образования в сельском хозяйстве "Я в Агро" Россельхозбанка выяснили, какие стажировки популярны в разных регионах страны. Чаще всего работодатели ищут стажеров в Белгородской области. Соискателям доступно около 30 позиций и на каждую приходится до 10 кандидатов. На втором месте находится Курская область, в которой сейчас отрыто 19 стажерских предложений, а на третьем — Орловская область с 17 вакансиями.

Субсидированная стажировка становится отличной возможностью для молодых специалистов начать свою карьеру. При этом компании предлагают позиции, которые имеют конкурентный уровень заработной платы. Например, предприятия на старте готовы платить механизаторам-стажерам порядка 90 тыс. рублей, а агрономам — 70 тыс. рублей.

При этом самые востребованные предложения приходятся на ветеринарных врачей (25% всех вакансий для стажеров), агрономов (15%), инженеров-технологов (9%), зоотехников (3%) и трактористов-машинистов (2%). Реже всего требуются инженеры, однако им готовы платить достойное вознаграждение за работу, зарплаты начинаются от 40 тыс. рублей. Сами молодые специалисты отдают предпочтение должности агронома (51% откликов на предложения компаний) или ветеринара (24%).

"Последние годы увеличивается количество креативных специальностей, так как растет потребность в постоянном обновлении как самого производства, так и имиджа сельскохозяйственной отрасли. Тем не менее ветеринарный врач, агроном и инженер-технолог — совершенно не инновационные профессии — всё ещё сохраняют свою популярность и востребованность. Они требуют специального образования, знаний и навыков и составляют базовый персонал большинства малых и средних АПК предприятий. Мы рады, что молодые люди могут найти все больше интересных стажировок в агро как в более консервативных, так и в креативных направлениях", — прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Подробнее с самыми перспективными и востребованными стажировками в сельском хозяйстве будущего можно ознакомиться на платформе "Я в Агро".