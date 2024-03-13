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Вера Подгузова: "Развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Развитие рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на финансовом форуме "Просто капитал" в рамках панельной сессии "Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы".

"Новым трендом для регионального экономического роста может стать активное развитие венчурного рынка. Сегодня мы отмечаем заметный рост количества IPO на Московской бирже и видим большие перспективы развития рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов. Импульс этому процессу могут дать налоговые льготы для бизнес-ангелов и применение цифровых финансовых активов. Специально для этого мы создали платформу "Токеон", которая позволит выпускать ЦФА, фиксируя договоренности инвестора и компании в форме смарт-контракта. Это позволит сдвинуть фокус общественного интереса в сторону акционерного капитала", — сказала Вера Подгузова.

По ее словам, в настоящее время основным источником инвестиций в региональное производство являются бюджетные средства. Задача банка как финансового института заключается в оказании содействия предприятиям в поиске оптимальных вариантов финансирования и партнеров для реализации сложноструктурированных проектов с несколькими участниками.

Вера Подгузова отметила, что эффективность механизмов финансирования можно повысить с помощью смещения фокуса внимания с кредитования на проектное финансирование в кооперации с институтами развития. Для успешной реализации таких проектов необходим глубокий системный анализ регионального рынка, который позволит банкам принимать риски не на заемщика, а на сам проект. Особенно перспективным такое направление может стать для представителей сегмента малого и среднего бизнеса как более гибких участников рынка.

Панельная дискуссия состоялась при участии заместителя Министра финансов РФ Алексея Моисеева, заместителя исполнительного директора — директора по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Анастасии Павленко, президента ПАО "Абрау -Дюрсо" Павла Титова, гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Марии Ярмальчук, председателя Правления АО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" Бориса Ярышевского. Участники обсудили поиск альтернативных источников финансирования для развития региональных проектов, факторы, влияющие на привлекательность территорий для инвесторов и портрет потенциального инвестора.

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