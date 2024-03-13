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Экономика и бизнес

В Самарской области пройдет ярмарка трудоустройства

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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12 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В прошлом году такое мероприятие впервые прошло по всей стране и помогло тысячам людей найти работу, а работодателям подобрать сотрудников.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Ярмарка трудоустройства — это масштабное событие для всей страны, она проходит в два этапа — региональный этап пройдет в апреле, а федеральный — в июне. Ярмарка дает возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами.

"В рамках ярмарки трудоустройства жители области смогут узнать не только об открытых вакансиях, но и о профподготовке по интересующим направлениям, о поддержке, которую можно получить при трудоустройстве, при открытии своего дела, — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.  — Также участники смогут пройти профориентацию, поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, тренингах, встретиться с HR-службами сразу всех ключевых работодателей региона. Планируются мероприятия для юных жителей губернии, которые еще только выбирают, кем быть".

В ярмарке примут участие предприятия приоритетных отраслей экономики, у которых есть значительная потребность в кадрах; образовательные организации высшего и среднего специального образования, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в регионе профессиям; безработные граждане, граждане, которые намерены сменить карьерную траекторию, студенты, выпускники, старшеклассники и их родители.

В Самарской области ярмарка пройдет на 12 площадках. Самой большой станет площадка в торговом центре "Гудок" в Самаре, площадками также станут обновленные центры занятости населения. В рамках национального проекта "Демография", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, в Самарской области в прошлом году была проведена модернизация всей сети центров занятости.

Вопросы трудоустройства, обеспечение занятости населения региона находятся в фокусе внимания губернатора Дмитрия Азарова. В Самарской области удалось добиться рекордно низкого уровня безработицы. Сейчас он составляет всего 0,4%. Действуют меры поддержки для специалистов.

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