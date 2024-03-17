В Самаре участники проекта "Zа самбо" проголосовали на выборах президента

В областной столице прошел Всероссийский турнир по самбо памяти тренера, мастера спорта СССР М. А. Аношкина.

Перед началом состязаний активисты партийного проекта "Zа самбо" в Самарской области, представители областной федерации самбо, тренеры и спортсмены посетили пункты для голосования, а потом отправились в самарский спортивный центр "Грация", где проходил турнир памяти известного самарского самбиста и тренера.

"Наша дружная команда всегда активно голосует на выборах. Участвуя в выборах, каждый из нас вносит свой вклад в будущее страны, в будущее нашего спорта. Пусть наши юные спортсмены тренируются, развиваются, меняются к лучшему, достигают отличных результатов", — отметил координатор федерального партийного проекта "Zа самбо" в Самарской области Александр Живайкин.

Секции по самбо открываются не только в городах и райцентрах, но и в небольших сёлах. Важно создать условия для занятий в каждом районе Самарской области, уверен и председатель областной Федерации самбо Юрий Земсков, который был одним из учеников Михаила Аношкина. Он уверен, что прославленный тренер поддержал бы развитие такого проекта.

Михаил Аношкин — уроженец Мордовии, но многие годы жил и трудился в Куйбышеве (ныне Самара). Он добился больших успехов в самбо, выступая в полутяжёлом весе, был семикратным чемпионом центрального совета добровольных спортивных обществ "Труд" и "Зенит", многократным чемпионом и призёром чемпионатов РСФСР, бронзовым призёром чемпионата СССР, как тренер он воспитал немало выдающихся спортсменов. Отметим, что всероссийские соревнований по самбо среди юношей 12-14 лет, посвящённые памяти тренера, мастера спорта СССР М. А. Аношкина, прошли в Самаре в 31 раз.

Многие жители самарского региона пришли на избирательные участки, чтобы отдать голоса за своё будущее и будущее всей страны. Среди них были и спортсмены — игроки баскетбольного клуба "Самара", молодёжной команды "Крылья Советов", а также гандбольной тольяттинской "Лады", представители спортивных федераций и даже любительская команда по скандинавской ходьбе.