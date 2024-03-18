Причиной пожара в Тольятти, где погибли три человека, стала неисправная проводка

В Тольятти произошел пожар на ул. Пархоменко, в котором погибли три человека. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, огонь охватил площадь 42 кв. м. На тушение были направлены 49 человек и 14 единиц техники.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По уголовном уделу проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего и причин пожара.