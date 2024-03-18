"КуйбышевАзот" и Тольяттинский госуниверситет назвали победителей межшкольной олимпиады по химии

Торжественное награждение призеров Межшкольной олимпиады по химии имени Ивана Андреевича Красюка состоялось в корпоративном музее ПАО "КуйбышевАзот", где по завершении церемонии школьников ждали небольшой исторический экскурс и дальнейшее знакомство с действующим производством.

Организаторами олимпиады выступили ПАО "КуйбышевАзот" и Тольяттинский государственный университет при поддержке департамента образования администрации г.о. Тольятти, а к участию в ней были приглашены ученики старших классов тольяттинских образовательных учреждений. Интеллектуальное состязание юных химиков прошло в два этапа, в трех возрастных категориях, собрав более двухсот участников. Справившись со сложными заданиями и продемонстрировав свои знания на самом высоком уровне, победители были названы. Ими стали девять учеников, представлявших школы Тольятти. Среди восьмых классов отличились ученики школ №№ 10, 23 и 70. У девятых блеснули своими знаниями представители гимназии №39, лицея №60 и СОШ ТАУ. Лучшие результаты среди десятиклассников продемонстрировали ребята из лицеев №№ 57 и 67. На протяжении всей дистанции олимпиады ее участникам предстояло пройти серьезные испытания от тестовых заданий до решения сложных задач по химии.

Олимпиада по химии не случайно была названа в честь первого генерального директора "КуйбышевАзота" и почетного гражданина Тольятти, человека, под руководством которого было построено и долгие годы развивалось одно из градообразующих химических предприятий, застраивались жилые кварталы города в комплексе с социальной и инженерной инфраструктурой.

Приняв участие в олимпиаде, ученики тольяттинских школ показали свои знания, творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности.

Торжественное награждение победителей состоялось в корпоративном музее ПАО "КуйбышевАзот" с участием виновников торжества, их учителей и родителей. С приветственным словом к собравшимся обратились начальник управления персоналом ПАО "КуйбышевАзот" Оксана Загороднова и директор Института химии ТГУ Павел Мельников. Они поприветствовали ребят, отметив их отличные результаты и серьезное отношение к химии как к науке, которая может творить настоящие чудеса и служит основой современного мира. "Мы благодарим ва за то, что вы, как и наше предприятие, имеете самое непосредственное отношение к этой науке и продолжаете развиваться в этом направлении", - отметила Оксана Загороднова.

Павел Мельников выразил надежду, что олимпиада, организованная совместными усилиями университета и предприятия, послужит новым стимулом для развития молодежи и усиления позиций в школьной программе, такой дисциплины как химия.

Победители олимпиады получили ценные и практичные подарки, которые помогут в дальнейшей учебе: планшеты, умные колонки и подписку на электронную библиотеку. Не остались без внимания и учителя, которые подготовили учеников к столь важному и ответственному испытанию. Помимо теплых слов и благодарственных писем от предприятия, им были вручены сертификаты на посещение базы отдыха "Подснежник", где можно с комфортом отдохнуть.

Финальным аккордом торжественной церемонии для победителей олимпиады стали знакомство с историей предприятия и экскурсия на производство.

"КуйбышевАзот" на протяжении многих лет активно сотрудничает с учебными заведениями города и региона, помогая школьникам и студентам с выбором профессии. Предприятие проводит предметные олимпиады, организовывает для школьников и студентов экскурсии на производство, создавая для них необходимые условия и оказывая финансовую поддержку.

"Для нас это первый опыт межшкольной Олимпиады, которую мы организовали в партнерстве с Тольяттинским государственным университетом. Радует, что у тольяттинских школьников есть интерес к участию в подобных образовательных проектах и стремление двигаться вперед. Они с удовольствием решают самые сложные задачи по химии, чувствуют себя очень уверенно. И здесь важно отметить работу преподавателей, которые смогли привить ребятам любовь к такому непростому и одновременно интересному предмету, как химия. "КуйбышевАзот", со своей стороны, помогает ребятам реализовать свой потенциал, получить соответствующее образование и построить профессиональную карьеру на предприятии", - отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.