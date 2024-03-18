"КуйбышевАзот" и Тольяттинский госуниверситет назвали победителей межшкольной олимпиады по химии

Торжественное награждение призеров Межшкольной олимпиады по химии имени Ивана Андреевича Красюка состоялось в корпоративном музее ПАО "КуйбышевАзот", где по завершении церемонии школьников ждали небольшой исторический экскурс и дальнейшее знакомство с действующим производством.
Организаторами олимпиады выступили ПАО "КуйбышевАзот" и Тольяттинский государственный университет при поддержке департамента образования администрации г.о. Тольятти, а к участию в ней были приглашены ученики старших классов тольяттинских образовательных учреждений. Интеллектуальное состязание юных химиков прошло в два этапа, в трех возрастных категориях, собрав более двухсот участников. Справившись со сложными заданиями и продемонстрировав свои знания на самом высоком уровне, победители были названы. Ими стали девять учеников, представлявших школы Тольятти. Среди восьмых классов отличились ученики школ №№ 10, 23 и 70. У девятых блеснули своими знаниями представители гимназии №39, лицея №60 и СОШ ТАУ. Лучшие результаты среди десятиклассников продемонстрировали ребята из лицеев №№ 57 и 67. На протяжении всей дистанции олимпиады ее участникам предстояло пройти серьезные испытания от тестовых заданий до решения сложных задач по химии.
Олимпиада по химии не случайно была названа в честь первого генерального директора "КуйбышевАзота" и почетного гражданина Тольятти, человека, под руководством которого было построено и долгие годы развивалось одно из градообразующих химических предприятий, застраивались жилые кварталы города в комплексе с социальной и инженерной инфраструктурой.
Приняв участие в олимпиаде, ученики тольяттинских школ показали свои знания, творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности.
Торжественное награждение победителей состоялось в корпоративном музее ПАО "КуйбышевАзот" с участием виновников торжества, их учителей и родителей. С приветственным словом к собравшимся обратились начальник управления персоналом ПАО "КуйбышевАзот" Оксана Загороднова и директор Института химии ТГУ Павел Мельников. Они поприветствовали ребят, отметив их отличные результаты и серьезное отношение к химии как к науке, которая может творить настоящие чудеса и служит основой современного мира. "Мы благодарим ва за то, что вы, как и наше предприятие, имеете самое непосредственное отношение к этой науке и продолжаете развиваться в этом направлении", - отметила Оксана Загороднова.
Павел Мельников выразил надежду, что олимпиада, организованная совместными усилиями университета и предприятия, послужит новым стимулом для развития молодежи и усиления позиций в школьной программе, такой дисциплины как химия.
Победители олимпиады получили ценные и практичные подарки, которые помогут в дальнейшей учебе: планшеты, умные колонки и подписку на электронную библиотеку. Не остались без внимания и учителя, которые подготовили учеников к столь важному и ответственному испытанию. Помимо теплых слов и благодарственных писем от предприятия, им были вручены сертификаты на посещение базы отдыха "Подснежник", где можно с комфортом отдохнуть.
Финальным аккордом торжественной церемонии для победителей олимпиады стали знакомство с историей предприятия и экскурсия на производство.
"КуйбышевАзот" на протяжении многих лет активно сотрудничает с учебными заведениями города и региона, помогая школьникам и студентам с выбором профессии. Предприятие проводит предметные олимпиады, организовывает для школьников и студентов экскурсии на производство, создавая для них необходимые условия и оказывая финансовую поддержку.
"Для нас это первый опыт межшкольной Олимпиады, которую мы организовали в партнерстве с Тольяттинским государственным университетом. Радует, что у тольяттинских школьников есть интерес к участию в подобных образовательных проектах и стремление двигаться вперед. Они с удовольствием решают самые сложные задачи по химии, чувствуют себя очень уверенно. И здесь важно отметить работу преподавателей, которые смогли привить ребятам любовь к такому непростому и одновременно интересному предмету, как химия. "КуйбышевАзот", со своей стороны, помогает ребятам реализовать свой потенциал, получить соответствующее образование и построить профессиональную карьеру на предприятии", - отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.