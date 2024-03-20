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Армен Бенян переназначен министром здравоохранения

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 марта, Армен Бенян переназначен на должность министра здравоохранения Самарской области. Информацию подтвердили в правительстве региона.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Армен Бенян возглавлял минздрав с июля 2020 года. После выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и все министры, был переведен в статус "врио".

Армен Бенян - торакальный хирург высшей категории, доктор медицинских наук. До назначения министром был главным врачом Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина.

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