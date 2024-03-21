"Т Плюс" презентовала образовательные проекты школьникам и студентам в Сызрани

Энергетики "Т Плюс" презентовали студентам Сызранского филиала Самарского государственного технического университета образовательные проекты. В ходе профориентационной встречи сотрудники Сызранской ТЭЦ и Сызранских тепловых сетей рассказали о параметрах программ "Цифровые технологии в электроэнергетике" и "Школа молодого энергетика".

В частности, молодые люди узнали про процесс обучения и специфику образовательных инициатив "Т Плюс", о правилах приема, сроках подачи документов и условиях вступительных испытаний. Например, на сегодняшний день подано 8 заявок на получение высшего образования по программе "Цифровые технологии в электроэнергетике".

Другой проект — "Школа молодого энергетика" — дает возможность всем желающим в дни весенних каникул, с 25 по 30 марта, окунуться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета СамГТУ. Заявки на участие в проекте "Школа молодого энергетика" можно подать по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru, а также по ссылке.

Заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранской ТЭЦ Николай Никитин рассказал о современных тенденциях в отрасли, отметил значимость квалифицированных кадров для надежного и безопасного функционирования предприятия, подчеркнул важность высшего образования для обеспечения качественного профессионального роста молодых специалистов.