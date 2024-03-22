Эксперты рассказали школьникам, где и как в Самаре готовят специалистов по беспилотникам

По поручению президента Владимира Путина к 2030 году во всех регионах России появятся базы для развития новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников. Самарская область в числе первых вошла в новый национальный проект "Беспилотные авиационные системы". В регионе уже работает профильный центр развития компетенций, и новая сфера постепенно входит в жизнь школ и учреждений специального профессионального образования. Об этом 21 марта учащимся 5-11 классов рассказали участники видеоконференции "Летим вместе: настоящее и будущее беспилотной авиации".

Эксперты дали ученикам 229 школ Самарской области советы о том, как выбрать профессию и добиться в ней успеха. Онлайн-встреча — одно из мероприятий профориентационной программы регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий.

Максим Снеговой, руководитель проектов ООО "Транспорт будущего Самара" отметил, что уже сейчас дроны используются во многих сферах нашей жизни: "Беспилотники применяются в агросекторе, доставке медикаментов и продуктов питания, мониторинге линий электропередач, газо- и нефтепроводах, военном деле. Федеральное правительство, региональные органы власти своевременно принимают меры, чтобы беспилотники вошли в повседневную жизнь и сделали ее легче".

Эксперты упомянули и о том, что БАС — перспективное направление, находящееся на стыке сразу нескольких отраслей — авиации, металлообработки, программирования и инженерии. Поэтому если школьник решит связать жизнь с беспилотными системами, то свои знания он также сможет применить в смежных отраслях.

"Беспилотные авиационные системы — новая конкурентоспособная отрасль экономики, которая нуждается в специалистах, — говорит Анна Губарь, заместитель директора Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова. — У ребят, которые выберут данный профиль обучения, будет преимущество первых: больше знаний, компетенций, возможность быстрого роста. В будущем они смогут обучать и других ребят по этой специальности. Но нужно хорошо учиться: чтобы поступить на БАС, придется преодолеть большой конкурс".

Сегодня подготовкой специалистов в сфере беспилотной авиации в Самарской области занимаются в Поволжском государственном колледже, Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова, а также в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева.

В дни проведения регионального этапа чемпионата "Профессионалы" школьники могут познакомиться с компетенцией "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", посетив конкурсную площадку или мастер-класс.