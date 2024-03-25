Самарцам расскажут о феномене политического триллера в СССР

В субботу, 30 марта, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова состоится лекция киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова "Советский политический триллер и его тени" (16+).

На рубеже 1970-80-х годов западный кинематограф был наводнен политическими триллерами и детективами. Холодная война, внутриполитические кризисы в Европе и США, попытки переосмысления событий недавней истории — все это послужило импульсом для создания целого ряда культовых фильмов в этих жанрах. Интерес к конфликтам такого рода не обошел и советских кинематографистов.

В СССР опыты истории послужили основанием для утверждения собственных политических ценностей и поводом для рефлексии о пробелах в коллективной памяти. Для советского политического триллера 1980-х годов характерна крайне мрачная картина мира. Положительные герои из фильмов не исчезают, но они оказываются бессильны перед надвигающейся катастрофой.

"С некоторыми оговорками можно было бы сказать, что с начала 80-х в кино СССР проникает дух американских нуаров (разумеется, с поправками на особенности советских реалий). Так же, как и голливудский нуар середины века, советский политический триллер часто начинается как детективная история, импульс которой задает поиск преступника. Зритель, поначалу увлеченный вопросом "кто виноват?", незаметно для себя оказывается в совсем иной истории, где уже поднимаются вопросы о добре и зле в свете реалий ХХ века", - комментирует Олег Горяинов.

На десятой встрече лектория "История жанра в зеркале советского кино" речь пойдет о феномене политического триллера в СССР. Как в остросюжетные истории и детективные загадки просачивались "уроки идеологии"? О чем сегодня говорит такое кино? Лектор ответит на эти вопросы на примере кинокартин Алексея Спешнева "Черное солнце" (1970, 12+) и "Хроника ночи" (1972, 16+), Семена Арановича "Противостояние" (1985, 16+) и Виталия Мельникова "Две строчки мелким шрифтом" (1981, 6+).

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXN9