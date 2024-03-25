Самарцам расскажут о феномене политического триллера в СССР

В субботу, 30 марта, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова состоится лекция киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова "Советский политический триллер и его тени" (16+).
На рубеже 1970-80-х годов западный кинематограф был наводнен политическими триллерами и детективами. Холодная война, внутриполитические кризисы в Европе и США, попытки переосмысления событий недавней истории — все это послужило импульсом для создания целого ряда культовых фильмов в этих жанрах. Интерес к конфликтам такого рода не обошел и советских кинематографистов.
В СССР опыты истории послужили основанием для утверждения собственных политических ценностей и поводом для рефлексии о пробелах в коллективной памяти. Для советского политического триллера 1980-х годов характерна крайне мрачная картина мира. Положительные герои из фильмов не исчезают, но они оказываются бессильны перед надвигающейся катастрофой.
"С некоторыми оговорками можно было бы сказать, что с начала 80-х в кино СССР проникает дух американских нуаров (разумеется, с поправками на особенности советских реалий). Так же, как и голливудский нуар середины века, советский политический триллер часто начинается как детективная история, импульс которой задает поиск преступника. Зритель, поначалу увлеченный вопросом "кто виноват?", незаметно для себя оказывается в совсем иной истории, где уже поднимаются вопросы о добре и зле в свете реалий ХХ века", - комментирует Олег Горяинов.
На десятой встрече лектория "История жанра в зеркале советского кино" речь пойдет о феномене политического триллера в СССР. Как в остросюжетные истории и детективные загадки просачивались "уроки идеологии"? О чем сегодня говорит такое кино? Лектор ответит на эти вопросы на примере кинокартин Алексея Спешнева "Черное солнце" (1970, 12+) и "Хроника ночи" (1972, 16+), Семена Арановича "Противостояние" (1985, 16+) и Виталия Мельникова "Две строчки мелким шрифтом" (1981, 6+).
Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXN9
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?