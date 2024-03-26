Электрощит Самара подвел итоги всероссийского конкурса "Энергия вашего будущего 23/24"

21 марта на территории Электрощит Самара прошло торжественное награждение участников V юбилейного конкурса среди студентов электротехнических специальностей высших и средних учебных заведений России "Энергия вашего будущего 23/24".
Конкурс "Энергия вашего будущего" проводится в течение пяти лет. За этот период участниками стали 750 студентов из восьми учебных заведений Самары, Оренбурга, Волгограда, Рязани и Тюмени. В течение четырех месяцев студенты участвовали в тематических вебинарах и лекциях от наставников, выполняли интерактивные задания, направленные на изучение изделий компании и их цифровых возможностей, посещали производственную площадку Электрощит Самара.
В юбилейном конкурсе зарегистрировались 246 участников, из которых 63 дошли до финала, набрав 100 и более баллов, выполняя все задания конкурса. На торжественном мероприятии организаторы конкурса вручили победителям и финалистам памятные подарки и сертификаты на право прохождения практики и трудоустройства на предприятие.
По результатам конкурса "Энергия вашего будущего 23/24" абсолютными победителями 1-й и 2-й степени стали Михайлова Кристина и Голубева Анна, студентки филиала НИУ "МЭИ" (г. Волжский), 3 место заняла Горбунова Анастасия, студентка Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева (г. Самара).
Памятные подарки и сертификаты от компании также получили участники — победители в номинациях "Победитель ВУЗа", "Лучший наставник", "Энергия знаний", "Энергия творчества", "Энергия вдохновения".
"Конкурс "Энергия вашего будущего" — это инструмент, благодаря которому студенты могут получить полноценные знания о продукции от экспертов Электрощит Самара и "Акрон Холдинг". Уникальность юбилейного конкурса заключалась в том, что мы впервые предложили победителям и финалистам большие возможности для их профессионального развития: оплачиваемые стажировки и гарантированное трудоустройство в компанию. Проявленный интерес к конкурсу и компании со стороны студентов, подтверждает верность выбранного пути взаимодействия с учебными заведениями. Нам важно, чтобы активная молодежь стремилась стать частью нашей команды профессионалов, потому что с уверенностью могу сказать, что Электрощит Самара — больше чем завод!" — отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.