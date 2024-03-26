Электрощит Самара подвел итоги всероссийского конкурса "Энергия вашего будущего 23/24"

21 марта на территории Электрощит Самара прошло торжественное награждение участников V юбилейного конкурса среди студентов электротехнических специальностей высших и средних учебных заведений России "Энергия вашего будущего 23/24".

Конкурс "Энергия вашего будущего" проводится в течение пяти лет. За этот период участниками стали 750 студентов из восьми учебных заведений Самары, Оренбурга, Волгограда, Рязани и Тюмени. В течение четырех месяцев студенты участвовали в тематических вебинарах и лекциях от наставников, выполняли интерактивные задания, направленные на изучение изделий компании и их цифровых возможностей, посещали производственную площадку Электрощит Самара.

В юбилейном конкурсе зарегистрировались 246 участников, из которых 63 дошли до финала, набрав 100 и более баллов, выполняя все задания конкурса. На торжественном мероприятии организаторы конкурса вручили победителям и финалистам памятные подарки и сертификаты на право прохождения практики и трудоустройства на предприятие.

По результатам конкурса "Энергия вашего будущего 23/24" абсолютными победителями 1-й и 2-й степени стали Михайлова Кристина и Голубева Анна, студентки филиала НИУ "МЭИ" (г. Волжский), 3 место заняла Горбунова Анастасия, студентка Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева (г. Самара).

Памятные подарки и сертификаты от компании также получили участники — победители в номинациях "Победитель ВУЗа", "Лучший наставник", "Энергия знаний", "Энергия творчества", "Энергия вдохновения".

"Конкурс "Энергия вашего будущего" — это инструмент, благодаря которому студенты могут получить полноценные знания о продукции от экспертов Электрощит Самара и "Акрон Холдинг". Уникальность юбилейного конкурса заключалась в том, что мы впервые предложили победителям и финалистам большие возможности для их профессионального развития: оплачиваемые стажировки и гарантированное трудоустройство в компанию. Проявленный интерес к конкурсу и компании со стороны студентов, подтверждает верность выбранного пути взаимодействия с учебными заведениями. Нам важно, чтобы активная молодежь стремилась стать частью нашей команды профессионалов, потому что с уверенностью могу сказать, что Электрощит Самара — больше чем завод!" — отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.