Сызранские нефтяники подарили СамГТУ новое студенческое пространство для учебы и общения

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") продолжает оснащение Самарского государственного технического университета. Так, на средства предприятия в сызранском филиале СамГТУ открылся многофункциональный центр, предназначенный для работы, отдыха и общения студентов.
Современное пространство, выполненное в корпоративных цветах НК "Роснефть", располагается в холле у перехода в корпус, где находятся 8 новых лабораторий, также открытых при поддержке Сызранского НПЗ. Новый центр уже стал визитной карточкой направления подготовки "Химическая технология" и может успешно использоваться в профориентационной работе.
Студенты Политеха активно осваивают подарок старших коллег, используя все возможности пространства: здесь можно подготовиться к занятиям, пообщаться с друзьями, переждать "окно" в расписании. А самое главное — получить исчерпывающую информацию о перспективах работы на Сызранском НПЗ и в компании "Роснефть".
По сути, центр — это многоуровневый амфитеатр-лекторий, сложной, но одновременно и удобной формы. Здесь ребята могут собираться группами — для обсуждения вопросов, связанных с учебой и различными аспектами студенческой жизни. При желании спокойно подготовиться к занятиям, можно занять одиночное место. В дополнение имеются доступ в интернет через wi-fi и розетки для зарядки гаджетов.
Для демонстрации контента, связанного с предприятиями "Роснефти" и перспективами трудоустройства выпускников, а также другой важной для студентов информации, здесь имеется smart-телевизор с большим экраном. Не забыли шефы и о возможностях виртуальной реальности, оснастив центр современным VR-комплектом.
На торжественном открытии нового пространства выпускники вуза, а ныне — работники завода обратились к студентам с напутственным словом. Для этого был организован телемост, соединивший СФ СамГТУ с музеем Сызранского НПЗ. Видеоконференцсвязь тоже стала возможной благодаря новому оборудованию, предоставленному заводом.
Самарский Политех для НК "Роснефть" — стратегический партнер в части подготовки инженерных кадров, поэтому нефтяники принимают самое активное участие в развитии вуза, чтобы сделать образовательный процесс современным и эффективным, а жизнь студентов — интересной и комфортной.
Так, при поддержке Сызранского НПЗ в прошлом году СФ СамГТУ приобрел оборудование для электролаборатории, коворкинг-зоны и музея. В 2018–2021 гг. на средства нефтяников в университете был создан уникальный научно-исследовательский комплекс из семи лабораторий, что позволило вузу в 2019 году получить лицензию на право подготовки бакалавров по направлению "Химическая технология".
НК "Роснефть" осуществляет поддержку образовательных организаций во всех регионах своей производственной деятельности. Стратегическое партнерство с вузами направлено на формирование надежного кадрового резерва Компании.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.