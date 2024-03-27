Сызранские нефтяники подарили СамГТУ новое студенческое пространство для учебы и общения

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") продолжает оснащение Самарского государственного технического университета. Так, на средства предприятия в сызранском филиале СамГТУ открылся многофункциональный центр, предназначенный для работы, отдыха и общения студентов.

Современное пространство, выполненное в корпоративных цветах НК "Роснефть", располагается в холле у перехода в корпус, где находятся 8 новых лабораторий, также открытых при поддержке Сызранского НПЗ. Новый центр уже стал визитной карточкой направления подготовки "Химическая технология" и может успешно использоваться в профориентационной работе.

Студенты Политеха активно осваивают подарок старших коллег, используя все возможности пространства: здесь можно подготовиться к занятиям, пообщаться с друзьями, переждать "окно" в расписании. А самое главное — получить исчерпывающую информацию о перспективах работы на Сызранском НПЗ и в компании "Роснефть".

По сути, центр — это многоуровневый амфитеатр-лекторий, сложной, но одновременно и удобной формы. Здесь ребята могут собираться группами — для обсуждения вопросов, связанных с учебой и различными аспектами студенческой жизни. При желании спокойно подготовиться к занятиям, можно занять одиночное место. В дополнение имеются доступ в интернет через wi-fi и розетки для зарядки гаджетов.

Для демонстрации контента, связанного с предприятиями "Роснефти" и перспективами трудоустройства выпускников, а также другой важной для студентов информации, здесь имеется smart-телевизор с большим экраном. Не забыли шефы и о возможностях виртуальной реальности, оснастив центр современным VR-комплектом.

На торжественном открытии нового пространства выпускники вуза, а ныне — работники завода обратились к студентам с напутственным словом. Для этого был организован телемост, соединивший СФ СамГТУ с музеем Сызранского НПЗ. Видеоконференцсвязь тоже стала возможной благодаря новому оборудованию, предоставленному заводом.

Самарский Политех для НК "Роснефть" — стратегический партнер в части подготовки инженерных кадров, поэтому нефтяники принимают самое активное участие в развитии вуза, чтобы сделать образовательный процесс современным и эффективным, а жизнь студентов — интересной и комфортной.

Так, при поддержке Сызранского НПЗ в прошлом году СФ СамГТУ приобрел оборудование для электролаборатории, коворкинг-зоны и музея. В 2018–2021 гг. на средства нефтяников в университете был создан уникальный научно-исследовательский комплекс из семи лабораторий, что позволило вузу в 2019 году получить лицензию на право подготовки бакалавров по направлению "Химическая технология".

НК "Роснефть" осуществляет поддержку образовательных организаций во всех регионах своей производственной деятельности. Стратегическое партнерство с вузами направлено на формирование надежного кадрового резерва Компании.