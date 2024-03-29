АО "Транснефть - Приволга" организовало викторину для студентов Самарского государственного технического университета

АО "Транснефть - Приволга" провело викторину среди студентов Самарского государственного технического университета (СамГТУ).

Цель мероприятия — привлечение внимания молодежи к перспективам работы в нефтепроводной отрасли, популяризация научно-технических знаний, расширение взаимодействия компании с опорными вузами.

Участие в викторине приняли семь команд, в каждую из которых вошли по пять студентов 3 и 4 курсов СамГТУ, обучающихся по направлениям профессиональной подготовки в нефтегазовой и нефтетранспортной отраслях. Им предстояло максимально быстро и правильно ответить на 40 вопросов, касающихся различных областей знаний: общие сведения о нефти и нефтяной промышленности, история развития трубопроводного транспорта в России и деятельность компании "Транснефть", оборудование, применяемое в отрасли.

"СамГТУ и "Транснефть - Приволгу" связывают десятилетия успешной работы по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. В нашем вузе, на кафедре "Трубопроводный транспорт" созданы все условия, чтобы получить хорошую профессию, а потом устроиться работать в надежную компанию. Значительную поддержку кафедре оказывает компания "Транснефть", — отметила заведующая кафедрой Екатерина Стефанюк.

Команда, показавшая лучший результат, представит АО "Транснефть - Приволга" в финале игры, который пройдёт на уровне ПАО "Транснефть" в апреле текущего года. В нём примут участие команды российских опорных вузов, которые также победили в первом туре викторины в своих регионах.