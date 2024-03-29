АО "Транснефть - Приволга" организовало викторину для студентов Самарского государственного технического университета

АО "Транснефть - Приволга" провело викторину среди студентов Самарского государственного технического университета (СамГТУ).
Цель мероприятия — привлечение внимания молодежи к перспективам работы в нефтепроводной отрасли, популяризация научно-технических знаний, расширение взаимодействия компании с опорными вузами.
Участие в викторине приняли семь команд, в каждую из которых вошли по пять студентов 3 и 4 курсов СамГТУ, обучающихся по направлениям профессиональной подготовки в нефтегазовой и нефтетранспортной отраслях. Им предстояло максимально быстро и правильно ответить на 40 вопросов, касающихся различных областей знаний: общие сведения о нефти и нефтяной промышленности, история развития трубопроводного транспорта в России и деятельность компании "Транснефть", оборудование, применяемое в отрасли.
"СамГТУ и "Транснефть - Приволгу" связывают десятилетия успешной работы по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. В нашем вузе, на кафедре "Трубопроводный транспорт" созданы все условия, чтобы получить хорошую профессию, а потом устроиться работать в надежную компанию. Значительную поддержку кафедре оказывает компания "Транснефть", — отметила заведующая кафедрой Екатерина Стефанюк.
Команда, показавшая лучший результат, представит АО "Транснефть - Приволга" в финале игры, который пройдёт на уровне ПАО "Транснефть" в апреле текущего года. В нём примут участие команды российских опорных вузов, которые также победили в первом туре викторины в своих регионах.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.