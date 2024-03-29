В Самаре прошел медиаинтенсив для колледжей — участников федерального проекта "Профессионалитет"

В Самарской области продолжаются соревнования регионального этапа мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Впервые одна из площадок чемпионата "Профессионалы" стала не только местом проведения соревнований, но и творческой площадкой для участников молодежных медиацентров. 28 марта на базе Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева прошел интенсив "Медиапрорыв или как "Профессионалитет" меняет экосистему коммуникаций профессионального образования". Его участниками стали амбассадоры и руководители 26 молодежных медиацентров организаций среднего профессионального образования — участников ФП "Профессионалитет".

Ольга Нисман, директор Центра профессионального образования Самарской области, отметила важную роль студенческих медиацентров "Образовательные организации все больше усилий вкладывают в создание собственного имиджа, формирование своего положительного образа. Важной становится медийная составляющая деятельности любой образовательной организации. В информационном обществе вроде бы все заметно, но в тоже время много информационного шума. И на этом фоне нужно сделать так, чтобы деятельность колледжа, техникума была заметной: для школьников — потенциальных абитуриентов, их родителей, индустриальных партнеров. Студенты, работая в медиацентре, учатся ответственно подходить к выполнению заданий, критически относиться к полученной информации, воспринимать альтернативные точки зрения и проявлять творческий подход в решении поставленных задач. Такие умения никогда не будут лишними!"

Интенсив состоял из двух блоков: теоретический и практический. С лекцией выступила Нина Ванина, основатель коммуникационного агентства "КАНВА". Она рассказала участникам медиацентров, как готовить интересный и полезный контент для соцсетей образовательной организации, поделилась принципами работы и основными методиками. "Мне хотелось дать небанальные советы из своего практического опыта работы руководителя пиар-службы Самарского государственного медицинского университета. Поэтому рекомендации, которые я сегодня давала, получены путем многолетней практики. Я предлагаю участникам посмотреть на ситуацию творчески: мы все создаем контент для личных соцсетей, публичных сообществ, так почему бы это знание и рвение не применить к социальным сетям образовательного учреждения?", — говорит Нина Ванина.

Оксана Скачкова, и. о. заведующего кафедры экономики и управления социально-культурной деятельностью Самарского государственного института культуры рассказала руководителям молодежных медиацентров, как можно быстро и качественно писать новости, используя всего несколько вопросов, поделилась принципом перевернутой пирамиды. Эксперт отметила, что опыт в медиасфере пригодится каждому студенту: "Медиа — это огромный опыт социализации. Даже если студент не станет журналистом, он научится находить подход к разным людям, искать и добывать информацию. Это навыки, которые помогут в любой профессии".

Изучив теорию, участники перешли к практике — после экскурсии по конкурсным площадкам регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" амбассадоры "Профессионалитета" создавали медиаконтент — пост в социальных сетях. Оценивали их работу эксперты — хвалили, делали замечания, давали советы. Из Кинельского государственного техникума на интенсив приехал Руслан Кадиров — фотограф студенческого медиацентра. "Интенсив был очень интересным и полезным! Особенно понравилась работа в команде — познакомился с умными и веселыми ребятами, которые так же, как и я, развивают медиа в своих учебных заведениях. Много сегодня узнал про то, как писать посты. И хотя я специализируюсь на фотографиях, мне все было понятно — спикеры все доступно объясняли. Я бы с удовольствием приехал еще!", — делится впечатлениями Руслан.