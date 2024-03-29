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Образование Общество

На пути к высоким целям: в Самарской области продолжаются мероприятия Всероссийского чемпионатного движения

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершается региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. С 20 марта шанс заявить о себе и показать свое мастерство на конкурсных площадках получили юниоры-школьники от 14 лет, а уже с 25 марта к соревнованиям приступили участники из основной возрастной категории — студенты профессиональных образовательных организаций.

Фото: предоставлено организаторами

Чемпионат "Профессионалы" с каждым годом растет и расширяет перечень компетенций — в этом году региональный этап пополнили 16 новых направлений. В таких как: "Бухгалтерский учет", "Копирайтинг", "Моушн дизайн", "Парикмахерское искусство" и "Сметное дело", впервые соревнуются студенты колледжей и техникумов.

Одной из  площадок проведения чемпионата стал Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина. На базе этого учреждения второй год участники демонстрируют свои профессиональные навыки в блоке компетенций "Производство и инженерные технологии".

27 марта стало отправной точкой для участников основной возрастной категории — третий этаж учебного заведения превратился в большой цех по компетенциям "Сварочные технологии", "Производство металлоконструкций", "Слесарная работа с металлом". За рабочими местами, спрятанными защитными промышленными шторами, летели окалины и звонко стучали шлакоотбойные молотки: одни студенты изготавливали детали труб и пластин, другие — в конце дня представили готовый каркас мангала.

Две мастерские, в которых работали конкурсанты, оборудовали два года назад благодаря национальному проекту "Образование". Обновление материально-технической базы колледжей — еще один показатель того, как система среднего профессионального образования Самарской области развивается в соответствии с запросами экономики, становится более современной и практико-ориентированной.

Владимир Бодров, директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина, отметил, насколько важно студентам участвовать в конкурсах профессионального мастерства: "Участвуя во Всероссийском чемпионатном движении, студенты показывают знания, умения и навыки, которые передали им преподаватели и мастера. Победы конкурсантов, прохождение отборочных туров — это еще и результат работы учебного заведения: значит, обучение там ведется на высоком уровне. Чтобы подготовить достойного специалиста для предприятия, колледж должен иметь соответствующую материальную базу, а также профессиональный состав мастеров производственного обучения".

Помимо работы с металлом, на площадке Самарского колледжа сервиса производственного оборудования проходит компетенция "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". Специальность с одноименным названием преподается в колледже уже на протяжении пяти лет, но именно в этом году образовательная организация впервые стала площадкой для участников чемпионата.

Выполняя конкурсное задание, участники формируют пакет документов для проведения общего собрания собственников многоквартирного дома, ведут протокол заседания и сшивают документы в папку.

"Участники соревнований работают без шаблонов и бланков, они исходят только из темы собрания и самостоятельно формируют документы, — делится Наталья Казарова, главный эксперт компетенции. — На самом деле, это довольно непростая работа! Мы, эксперты, разделяем переживания конкурсантов — для нас тоже очень волнительно и ответственно впервые проводить соревнования по компетенции "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома" в стенах колледжа".

"Профессионалы" — уникальная площадка, которая объединяет конкурсантов, демонстрирующих свои профессиональные навыки, и представителей предприятий, транслирующих реальные требования к квалифицированным специалистам. Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий продлится до 29 марта на 21 площадке в пяти городах Самарской области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Нефтегорске и Кинель-Черкассах. Победители представят регион на федеральном уровне. Региональным оператором чемпионатного движения выступает Центр профессионального образования Самарской области.

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