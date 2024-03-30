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Единоборства Спорт

Самарская область принимала соревнования по ММА

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 по 29 марта Самарская область принимала соревнования по ММА — чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В первенстве принимали участие юноши в возрасте 16-17 лет, в чемпионате — мужчины от 18 лет и старше. В октагон выходили 175 спортсменов из 13 регионов Приволжья, в том числе 36 спортсменов, представляющих Самарскую область.

Самарский боец Арсений Константинов стал победителем первенства ПФО в весе 48 кг. Аслан Велиханов занял второе место в категории 57 кг. Оба отобрались на первенство России по смешанному боевому единоборству, которое пройдет в конце апреля в Ижевске. Еще пятеро представителей сборной Самарской области стали бронзовыми призерами первенства ПФО: Богдан Пакреев (52 кг), Абдуллах Доминов (70,3 кг), Виктор Пенской, Румиль Замалеев (83,9 кг), Роман Калялин (93 кг).

В рамках чемпионата ПФО мужчины состязались в 9 весовых категориях — от 52,2 кг до 120,2 кг. Среди победителей соревнований четыре спортсмена из Самарской области: Сергей Макаров (61,2 кг), Алирза Айдеков (77,1 кг), Василий Чилаури (93 кг), Магомед Магомедгаджиев (120 кг). Вторые места заняли Николай Триволенко (52,2 кг), Ленар Алтынбаев (56,7 кг), Мухаммадамин Мукумов (61,2 кг), Владимир Крытов (70,3 кг), Игорь Горбунов (120,2 кг). Бронзовым призером чемпионата ПФО стал Рашид Максудов в категории 83,9 кг.

Победители чемпионата ПФО, а также квалифицировавшийся ранее Мухаммадамин Мукумов, получат возможность принять участие в чемпионате России по ММА, который пройдет в конце мая в Нижнем Новгороде. Спортсмены, занявшие вторые места, в октябре в Москве выступят в соревнованиях на Кубок России.

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Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

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