МТС и ГИТИС проведут онлайн-отбор для абитуриентов из Самарской области

ПАО "МТС", цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства — ГИТИС объявляют о проведении онлайн-отбора для абитуриентов Самарской области. Встречи педагогов ведущего театрального вуза страны со старшеклассниками и выпускниками школ пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления.
18 и 19 апреля для самарских школьников пройдет онлайн-отбор на актерский факультет при участии старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой. Регистрация доступна по ссылке. Желающим принять участие в этом отборочном туре необходимо заранее подготовить чтецкую программу, которая состоит из небольшой по объему басни, стихотворения и прозы. Дополнительно абитуриентам могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить танец.
19 апреля состоится первичный отбор на факультет сценографии (кафедра искусства грима). Его проведет художественный руководитель мастерской кафедры искусства грима ГИТИСа Евгения Малинковская. Зарегистрироваться можно по ссылке. Поступающим нужно выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена и нарисовать эскиз грима персонажа в любой технике.
"Самарская область — настоящая кузница кадров в сфере искусства, с нашим регионом связано много выдающихся имен режиссеров, актеров театра и кино. Благодаря совместному цифровому проекту МТС и ГИТИС расширяются образовательные возможности, а мечты молодежи о сцене становятся реальностью. Интерес к онлайн-отборам в Самаре, Тольятти и Сызрани традиционно на высоком уровне и каждый год аудитория становится только шире. Есть успешные примеры, когда наши местные ребята были рекомендованы для поступления: в 2020 году высокую оценку на прослушивании получили Валерия Лих из Сызрани и школьница из Самары Алина Латыпова. Желаю молодым талантам успехов и удачи на онлайн-отборе", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
"Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС", — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.