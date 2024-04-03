Выпускница ПГУТИ Мария Казакова: "Работа в сфере ИТ — это постоянное развитие и крутые проекты"

Большинство выпускников Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики — востребованные специалисты на рынке труда. Работодатели высоко оценивают труд сотрудников, которые получили базу в вузе. Конкурентоспособная зарплата, карьерные перспективы, собственные амбиции сотрудников позволяют специалистам с дипломом ПГУТИ трудоустраиваться на работу мечты. В интервью журналу "Цифра" выпускница университета Мария Казакова поделилась историями из студенческой жизни и рассказала, как учеба помогла ей построить карьеру и поделилась амбициозными планами на будущее.

— Мария, почему выбор пал на ПГУТИ? В каком году поступали, насколько большим был конкурс?

— Поступала в 2010 году. На момент подачи документов в ПГУТИ также относила документы в СамГТУ, СамГУ и СГАУ. Но в итоге отдала предпочтение Поволжскому государственному университету телекоммуникаций и информатики. Вам знакомо ощущение, когда чувствуешь себя как дома в незнакомом месте? Вот именно так я и почувствовала себя в ПГУТИ. С тех пор не устаю повторять: особенность, отличительная черта нашего университета — камерность. В университете всего два корпуса, поэтому к середине учебы все друг друга знают. Вот такая небольшая университетская семья.

В ПГУТИ я подавала документы на три специальности. Позже возникла необходимость расставить приоритеты. Мнения в семье разделились между "связью" и "безопасностью". Я выслушала всех и, наперекор остальным, выбрала специальность "Управление инновациями факультета Информационных систем и технологий". Конкурс был, и не маленький, но и баллы по ЕГЭ у меня были неплохими. А закончила обучение в 2015 году с красным дипломом.

— В процессе учебы возникали трудности?

— Конечно. На первом курсе не понимала высшую математику. Нервничала, плакала, но все равно не понимала. У вас когда-нибудь была оценка за контрольную "минус 2"? Вот у меня была.

— Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?

— У нас была великолепная группа, с которой до сих пор поддерживаем связь. К третьему курсу почти все могли безошибочно определить, на каком этаже мы находимся, — настолько веселыми, шумными и сплоченными мы были. С однокурсниками вместе пуд соли съели, много всего происходило, и хорошего и не очень.

— Какой предмет был любимым?

— Как я уже сказала, мне тяжело давалась высшая математика. Наверное, сложно в это поверить, но в дальнейшем "вышка" стала одним из моих любимых предметов. В разных семестрах предмет назывался по-разному, но суть одна.

Вы спрашивали про студенческие истории, и с математикой, кстати, связана одна из них. Дело было на первом курсе: я пришла на экзамен со шпаргалками в очечнике. Вытянула билет, села за первую парту. Вчиталась в задание и ничего не поняла. Неожиданно ко мне подошел преподаватель и что-то сказал. Не помню, что, но меня неожиданно озарило. Со словами: "Ну елки-палки!" быстро решила задачи в билете. Именно этот момент считаю началом своего пути истинного математика. Тогда происходящее было похоже на чудо: из полнейшего непонимания родились верные ответы.

— Кого из преподавателей можете выделить?

— Любимыми были преподаватели, конечно, с родной кафедры "Цифровая экономика" (на момент учебы — кафедра "Электронной коммерции"). Помню, на первом курсе я очень боялась Анастасию Александровну Крюкову. У меня буквально коленки тряслись, когда приходил мой черед отвечать. А потом осознала: требовательный преподаватель — не значит коварный и плохой. Впоследствии она вовлекла меня в науку и стала дипломным руководителем. Еще могу выделить Александра Анатольевича Кудряшова. Сейчас он мой руководитель в аспирантуре. Его я тоже побаивалась поначалу, но потом прониклась уважением и благодарностью. Видимо, в моем случае любовь к учителям рождалась из уважительного страха перед их компетентностью, требовательностью и серьезностью.

— Многие выпускники начинают работать параллельно с учебой в вузе. Вы из их числа?

— Нет. Считаю, что мне повезло. Помощь родителей — и моральная и, конечно, материальная, позволила учиться, не совмещая этот процесс с работой. Поэтому у меня была настоящая студенческая жизнь: учеба и общение с друзьями. На третьем курсе вплотную занялась наукой и начала получать очень неплохие стипендии. Думаю, это самая лучшая из возможных работ для студента.

— Куда пошли работать после вуза? Совпало ли ожидание с реальностью?

— После вуза устроилась работать в государственный сектор. Я очень благодарна своей первой работе за бесценный опыт, прекрасных коллег и внимательное руководство. Все это сформировало у меня определенные требования к работе мечты. На первых порах зарплата была небольшой, но важно понимать, что все приходит с опытом, а он требует определенных уступок, в том числе в финансовом плане.

Нынешнюю работу нашла случайно, после нескольких лет поисков себя в разных сферах. Пришла на собеседование, и под Новый год, как говорится, вошла в ИТ. Сейчас работаю ведущим аналитиком в компании, разрабатывающей отечественное ПО. Хочется расти и развивать скиллы в этом направлении и дальше. Это непочатый край знаний и умений, интересных и творческих задач.

— Что значит для вас быть айтишником?

— Процитирую любимых маму и бабушку: "Маш, ну ты же айтишник, посмотри, что с моим компьютером". На самом деле, работать в сфере ИТ невероятно интересно. Это постоянное развитие и крутые проекты, результат которых виден на практике.

— Как, кстати, относитесь к искусственному интеллекту? Помогает ли ИИ в вашей работе?

— Думаю, искусственный интеллект — прогрессивное направление, которое поможет упростить многие процессы в разных сферах. В проекте, частью которого я сейчас являюсь, активно используют интеллектуальные модули для оптимизации работы документооборота.

— Поддерживаете ли сегодня отношения с вузом?

— Отношения не прерывались. Сейчас учусь в аспирантуре ПГУТИ, прихожу на экзамены, участвую в конференциях. Иногда посещаю кафедру, общаюсь с преподавателями. Интересно, что спустя почти 10 лет после выпуска они для меня по-прежнему авторитетные люди, и я продолжаю обращаться к ним на "Вы".

— Как в целом оцениваете знания, полученные в ПГУТИ?

— Знания и опыт, полученные во время учебы, однозначно пригодились в работе. Например, в университете говорили о нотациях бизнес-процессов, которыми я сейчас занимаюсь. Это лишь один из примеров, и таких много. Поэтому считаю, что вуз дал крепкий фундамент и стал трамплином для дальнейшего развития. А еще ПГУТИ позволил открыть в себе любовь к публичным выступлениям. Она помогла определить вектор развития для поиска идеальной работы.

— Вы уже упомянули, что работаете в компании, разрабатывающей отечественное ПО. О каких интересных рабочих проектах могли бы рассказать?

— Да, я работаю в потрясающей команде. Сейчас мы делаем крупный проект, связанный с документооборотом в государственной организации. Это творческий процесс, в результате которого из совместного кропотливого труда разработчиков, аналитиков, тестировщиков, специалистов внедрения и руководителя проекта появились современные бизнес-процессы, упакованные в стильный интерфейс. Продукт позволит существенно упростить и ускорить процессы организации.

— Напоследок — пожелания студентам и абитуриентам.

— Абитуриентам хотелось бы пожелать выбирать учебное заведение сердцем. Конечно, необходимо учитывать опыт и мнение родных и близких. Но не забывайте, что учиться в конечном счете предстоит именно вам. И только вам решать, насколько та или иная профессия окажется по душе. Не бойтесь ошибаться — и этого не случится. А студентам желаю наслаждаться университетской жизнью. Поверьте, это лучшее время для реализации всех идей. Если вы выбрали ПГУТИ, будьте уверены, что в этой семье вас всегда поддержат!