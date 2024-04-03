Выпускница ПГУТИ Мария Казакова: "Работа в сфере ИТ — это постоянное развитие и крутые проекты"

Большинство выпускников Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики — востребованные специалисты на рынке труда. Работодатели высоко оценивают труд сотрудников, которые получили базу в вузе. Конкурентоспособная зарплата, карьерные перспективы, собственные амбиции сотрудников позволяют специалистам с дипломом ПГУТИ трудоустраиваться на работу мечты. В интервью журналу "Цифра" выпускница университета Мария Казакова поделилась историями из студенческой жизни и рассказала, как учеба помогла ей построить карьеру и поделилась амбициозными планами на будущее.
— Мария, почему выбор пал на ПГУТИ? В каком году поступали, насколько большим был конкурс?
— Поступала в 2010 году. На момент подачи документов в ПГУТИ также относила документы в СамГТУ, СамГУ и СГАУ. Но в итоге отдала предпочтение Поволжскому государственному университету телекоммуникаций и информатики. Вам знакомо ощущение, когда чувствуешь себя как дома в незнакомом месте? Вот именно так я и почувствовала себя в ПГУТИ. С тех пор не устаю повторять: особенность, отличительная черта нашего университета — камерность. В университете всего два корпуса, поэтому к середине учебы все друг друга знают. Вот такая небольшая университетская семья.
В ПГУТИ я подавала документы на три специальности. Позже возникла необходимость расставить приоритеты. Мнения в семье разделились между "связью" и "безопасностью". Я выслушала всех и, наперекор остальным, выбрала специальность "Управление инновациями факультета Информационных систем и технологий". Конкурс был, и не маленький, но и баллы по ЕГЭ у меня были неплохими. А закончила обучение в 2015 году с красным дипломом.
— В процессе учебы возникали трудности?
— Конечно. На первом курсе не понимала высшую математику. Нервничала, плакала, но все равно не понимала. У вас когда-нибудь была оценка за контрольную "минус 2"? Вот у меня была.
— Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?
— У нас была великолепная группа, с которой до сих пор поддерживаем связь. К третьему курсу почти все могли безошибочно определить, на каком этаже мы находимся, — настолько веселыми, шумными и сплоченными мы были. С однокурсниками вместе пуд соли съели, много всего происходило, и хорошего и не очень.
— Какой предмет был любимым?
— Как я уже сказала, мне тяжело давалась высшая математика. Наверное, сложно в это поверить, но в дальнейшем "вышка" стала одним из моих любимых предметов. В разных семестрах предмет назывался по-разному, но суть одна.
Вы спрашивали про студенческие истории, и с математикой, кстати, связана одна из них. Дело было на первом курсе: я пришла на экзамен со шпаргалками в очечнике. Вытянула билет, села за первую парту. Вчиталась в задание и ничего не поняла. Неожиданно ко мне подошел преподаватель и что-то сказал. Не помню, что, но меня неожиданно озарило. Со словами: "Ну елки-палки!" быстро решила задачи в билете. Именно этот момент считаю началом своего пути истинного математика. Тогда происходящее было похоже на чудо: из полнейшего непонимания родились верные ответы.
— Кого из преподавателей можете выделить?
— Любимыми были преподаватели, конечно, с родной кафедры "Цифровая экономика" (на момент учебы — кафедра "Электронной коммерции"). Помню, на первом курсе я очень боялась Анастасию Александровну Крюкову. У меня буквально коленки тряслись, когда приходил мой черед отвечать. А потом осознала: требовательный преподаватель — не значит коварный и плохой. Впоследствии она вовлекла меня в науку и стала дипломным руководителем. Еще могу выделить Александра Анатольевича Кудряшова. Сейчас он мой руководитель в аспирантуре. Его я тоже побаивалась поначалу, но потом прониклась уважением и благодарностью. Видимо, в моем случае любовь к учителям рождалась из уважительного страха перед их компетентностью, требовательностью и серьезностью.
— Многие выпускники начинают работать параллельно с учебой в вузе. Вы из их числа?
— Нет. Считаю, что мне повезло. Помощь родителей — и моральная и, конечно, материальная, позволила учиться, не совмещая этот процесс с работой. Поэтому у меня была настоящая студенческая жизнь: учеба и общение с друзьями. На третьем курсе вплотную занялась наукой и начала получать очень неплохие стипендии. Думаю, это самая лучшая из возможных работ для студента.
— Куда пошли работать после вуза? Совпало ли ожидание с реальностью?
— После вуза устроилась работать в государственный сектор. Я очень благодарна своей первой работе за бесценный опыт, прекрасных коллег и внимательное руководство. Все это сформировало у меня определенные требования к работе мечты. На первых порах зарплата была небольшой, но важно понимать, что все приходит с опытом, а он требует определенных уступок, в том числе в финансовом плане.
Нынешнюю работу нашла случайно, после нескольких лет поисков себя в разных сферах. Пришла на собеседование, и под Новый год, как говорится, вошла в ИТ. Сейчас работаю ведущим аналитиком в компании, разрабатывающей отечественное ПО. Хочется расти и развивать скиллы в этом направлении и дальше. Это непочатый край знаний и умений, интересных и творческих задач.
— Что значит для вас быть айтишником?
— Процитирую любимых маму и бабушку: "Маш, ну ты же айтишник, посмотри, что с моим компьютером". На самом деле, работать в сфере ИТ невероятно интересно. Это постоянное развитие и крутые проекты, результат которых виден на практике.
— Как, кстати, относитесь к искусственному интеллекту? Помогает ли ИИ в вашей работе?
— Думаю, искусственный интеллект — прогрессивное направление, которое поможет упростить многие процессы в разных сферах. В проекте, частью которого я сейчас являюсь, активно используют интеллектуальные модули для оптимизации работы документооборота.
— Поддерживаете ли сегодня отношения с вузом?
— Отношения не прерывались. Сейчас учусь в аспирантуре ПГУТИ, прихожу на экзамены, участвую в конференциях. Иногда посещаю кафедру, общаюсь с преподавателями. Интересно, что спустя почти 10 лет после выпуска они для меня по-прежнему авторитетные люди, и я продолжаю обращаться к ним на "Вы".
— Как в целом оцениваете знания, полученные в ПГУТИ?
— Знания и опыт, полученные во время учебы, однозначно пригодились в работе. Например, в университете говорили о нотациях бизнес-процессов, которыми я сейчас занимаюсь. Это лишь один из примеров, и таких много. Поэтому считаю, что вуз дал крепкий фундамент и стал трамплином для дальнейшего развития. А еще ПГУТИ позволил открыть в себе любовь к публичным выступлениям. Она помогла определить вектор развития для поиска идеальной работы.
— Вы уже упомянули, что работаете в компании, разрабатывающей отечественное ПО. О каких интересных рабочих проектах могли бы рассказать?
— Да, я работаю в потрясающей команде. Сейчас мы делаем крупный проект, связанный с документооборотом в государственной организации. Это творческий процесс, в результате которого из совместного кропотливого труда разработчиков, аналитиков, тестировщиков, специалистов внедрения и руководителя проекта появились современные бизнес-процессы, упакованные в стильный интерфейс. Продукт позволит существенно упростить и ускорить процессы организации.
— Напоследок — пожелания студентам и абитуриентам.
— Абитуриентам хотелось бы пожелать выбирать учебное заведение сердцем. Конечно, необходимо учитывать опыт и мнение родных и близких. Но не забывайте, что учиться в конечном счете предстоит именно вам. И только вам решать, насколько та или иная профессия окажется по душе. Не бойтесь ошибаться — и этого не случится. А студентам желаю наслаждаться университетской жизнью. Поверьте, это лучшее время для реализации всех идей. Если вы выбрали ПГУТИ, будьте уверены, что в этой семье вас всегда поддержат!
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.